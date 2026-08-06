Estrenos de cine del 6 de agosto: película uruguaya, una de guerra y un relato de Hernán Casciari

Cinco estrenos renuevan una cartelera que parece dominada por los “tanques” (esos son La odisea y Spider-Man: Un nuevo día) y aportan nuevas opciones.

Uno de ellos es Frágil como cristal, la primera película del uruguayo Marco Valenti que la escribió, la dirigió y la editó. Va en Cinemateca Uruguaya y Sala B del Auditorio Nelly Goitiño.

“Nicola escribe su primer obra teatral basada en la relación con Franca, estudiante de actuación a quien conoció una semana antes de irse del Uruguay”, dice la sinopsis oficial de Frágil como cristal, que tiene como productor a Camilo Argimón. “Ensayando, pasa por una crisis que mezcla su presente y la ficción. Sofía y Mateo, actores de la obra, interpretan el vínculo inconcluso”.

También se estrena Canelones, una comedia negra basada en un relato de Hernán Casciari. Actuán Verónica Llinás, Darío Barassi, César Bordón, Agustín Aristarán

Día D: Bajo presión tiene a Brendan Fraser como Dwight Eisenhower y toma ese evento histórico de la Segunda Guerra Mundial desde una perspectiva novedosa: el pronóstico meteorológico que permitió el desembarco aliado. El crucial meteorólogo es interpretado por Andrew Scott y dirige Anthony Maras, de quien en Uruguay se estrenó Hotel Mumbai: El atentado, su película anterior.

Cinemateca Uruguaya estrena Un poeta, la película colombiana que también está en HBO Max.

Sigue a Óscar Restrepo, un cincuentón obsesionado con la poesía, aunque esta no le ha dado más que sinsabores. Publicó dos libros olvidados, vive con su madre y espanta a sus amigos con su fervor poético. “Conocer a una adolescente de origen humilde y ayudarla a cultivar su talento trae algo de luz a sus días, pero arrastrarla al mundo de la poesía quizá no sea el camino”, dice el boletín de Cinemateca Uruguaya. Está escrita y dirigida por Simón Mesa Soto.

La película de terror (en su versión “folk”) es Engendro, que tiene a Rupert Grint (o sea, Ron Weasley en Harry Potter) como protagonista. Aquí es un hombre que se va a vivir con su esposa a un bosque finlandés y, cuando conciben un hijo, el bebé resulta ser más peligroso de lo recomendable.