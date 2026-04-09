Hernán Casciari vuelve a Uruguay a contar cómo desconocidos cambiaron su vida, de la mano de BBVA

El proyecto Aprendemos juntos de BBVA nació en 2028 y en estos ocho años no ha parado de crecer. Con una comunidad formada por más de 11 millones de personas y superando los 5.000 millones de visualizaciones, sus contenidos demuestras semana a semana el de aprender, de seguir creciendo y de dedicar tiempo a la pausa y la reflexión.

Ahora, esta iniciativa de BBVA, donde se da voz a personas que inspiran a construir una vida mejor y que en Uruguay difunde en su web El País, llega de manera presencial a Montevideo con dos ponentes de lujo: el escritor argentino Hernán Casciari y la doctora en psicología Margarita Tarragona. El evento será el 16 de abril a partir de las 19 horas en el Club Uruguay, sin costo. Sí es necesario inscribirse y recibir el código QR que habilita el ingreso.

Aprendemos juntos es un proyecto por el que han pasado referentes del mundo de la cultura, del arte, de la educación, de la filosofía o de la ciencia como la primatóloga Jane Goodall, el psicólogo Walter Riso, la cantante Natalia Lafourcade, el escritor Victor Küppers, el rapero Trueno o Carl Lewis, considerado el atleta más grande de todos los tiempos. Aprendemos juntos ha querido acercarse a su comunidad a través de una serie de eventos presenciales para agradecerles su fidelidad y celebrar juntos la salud del proyecto.

Casciari es un viejo conocido de la iniciativa y un ferviente admirador de Uruguay. Escritor reconocido por su estilo cercano y emotivo, transforma las experiencias cotidianas en historias universales. A través del humor, la memoria y la narración oral, invita a reflexionar sobre la vida, los vínculos y las pequeñas relaciones que se esconden en el día a día, recordándonos el poder de las historias para comprender quienes somos.

Tarragona es doctora en psicología, especializada en psicología positiva. Explora científicamente la felicidad y el bienestar. Con un enfoque centrado en identificar los factores que promueven el funcionamiento óptimo de las personas, nos ayuda a redescubrir la alegría de vivir y el reconocimiento de sus fortalezas personales.

En esta ocasión, el título de la charla de Casciari será “Desconocidos que te cambian la vida”; una invitación a reflexionar sobre la importancia de ir por la vida con los ojos bien abiertos, sin cerrarnos a que acontecimientos aparentemente sin importancia nos transformen.

Por su lado, Tarragona hablará de “las relaciones como ingrediente clave para ser feliz”. Siempre desde la evidencia científica y a partir de su experiencia profesional, compartirá algunas de las claves que nos ayuden a lograrlas.