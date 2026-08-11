El Museo Nacional de Artes Visuales estrena ciclo de cine uruguayo gratis de agosto a diciembre: fechas y películas

El Museo Nacional de Artes Visuales, el del Parque Rodó, realizará un nuevo ciclo cinematográfico a partir de este viernes 14. Fronteras de la Imagen - Cine y Artes Visuales en el MNAV irá todos los segundos viernes de agosto hasta diciembre entre las 18.00 y 20.00 en el auditorio del museo. La entrada es gratuita.

La curaduría del ciclo seleccionó documentales y películas que unen el mundo audiovisual con las artes plásticas y el archivo. La película inaugural será Belmonte, de Federico Veiroj, estrenada en 2018, que tiene en el centro del conflicto una exposición en el mismo museo en la que se proyectará: un pintor que se prepara para presentar una muestra siente la distancia con su hija Celeste.

El 11 de setiembre irá Detrás del mito, el documental de Marcelo Rabuñal, que explora la construcción del aspecto de José Gervasio Artigas a partir del retrato de Juan Manuel Blanes.

El género documental continuará en octubre, con El filmador, dirigida por Aldo Garay, que repasa el diario fílmico del escritor e intelectual José Pedro Díaz durante su viaje a Europa en la década de 1950.

El 13 de noviembre se proyectará Cinemateca del Tercer Mundo (Lucía Jacob, 2011), sobre el colectivo de cine militante uruguayo fundado en 1969.

La película seleccionada para cerrar el ciclo el 11 de diciembre será Ida Vitale, un perfil sobre la prestigiosa poeta uruguaya dirigido por María Arrillaga.

Fronteras de la Imagen - Cine y Artes Visuales en el MNAV es una iniciativa avalada por la Red Audiovisual Uruguay (RedUy), que busca la circulación de contenidos audiovisuales uruguayos a nivel nacional y se coordina por la Agencia del Audiovisual y el Cine del Uruguay (ACAU).