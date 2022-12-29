El impactante récord de taquilla que rompió "Avatar 2" y a qué película superó

Avatar: el camino del agua, de James Cameron, alcanzó, 14 días después de su estreno, los 1.000 millones de dólares en taquilla internacional, lo que la posiciona como la película que más rápido superó esa cifra en 2022.

Según informaron este miércoles medios estadounidenses, la segunda parte de Avatar forma parte del selecto grupo de películas que este año lograron llegar a los 1.000 millones de dólares en taquilla, como Top Gun: Maverick, que tardó 31 días en superar la marca, y Jurassic World, que lo logró a los cuatro meses de su llegada a los cines.

Además, Avatar: el camino del agua es la producción que más rápido alcanzó dicha cifra desde Spider-Man: sin camino a casa, que tardó 12 días en lograrlo en 2021.

La película de James Cameron se ganó el puesto tras un inicio modesto en el que no cumplió las predicciones en taquilla, al haber acumulado 132 millones de dólares en su primer fin de semana de los entre 150 y 175 millones de dólares que los expertos esperaban.

El rápido ascenso posterior reitera el éxito de esta secuela presentada 13 años después del estreno de la película original, que se convirtió en el más taquillero de la historia del cine al alcanzar en total los casi 3.000 millones de dólares.

La segunda parte de Avatar, que ya cuenta con 2 nominaciones a los Globos de Oro, se posiciona como una de las películas más caras de todos los tiempos al haber contado con un presupuesto que sobrepasa los 350 millones de dólares, según detalló el medio especializado Variety.

El costo de producción fue tan alto que se necesitan alcanzar 2.000 millones de dólares en taquilla tan solo para empezar a resultar rentable.

Esta es una cifra que solamente han alcanzado películas como Titanic (1997) y Avatar (2009), del propio Cameron, Star Wars: El despertar de la fuerza (2015), Avengers: Endgame (2019) y Avengers: Infinity War (2018).

Avatar: el camino del agua retoma la historia de Jake y Neytiri, quienes, esta vez como pareja adulta y con cinco hijos adolescentes, tienen el mismo objetivo de salvar su planeta, Pandora.

Avatar continuará con tres secuelas más que ya han sido rodadas por Cameron y que suponen su regreso a la industria como director después de varios proyectos como guionista.

