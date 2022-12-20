El estreno de "Avatar: el camino del agua", ¿éxito o fracaso? Así le fue en taquilla global

Luego de 13 años de espera, la nueva película de James Cameron, Avatar: El sentido del agua, recaudó menos de lo esperado durante su estreno. Según informa el portal Box Office Mojo, la segunda entrega de la saga recaudó 132 millones de dólares en Estados Unidos durante su primer fin de semana.

Los pronósticos previos al estreno realizados por medios especializados auguraban que la película recaudaría entre 150 y 175 millones de dólares en sus tres primeros días en salas.

Los datos internacionales proporcionados por Box Office Mojo señalaron que la película, que retoma la historia de la familia Sully, recaudó 300,5 millones de dólares, sumando un total de 432,5 millones de dólares a nivel global.

El costo de producción del filme fue tan alto que se necesitan alcanzar 2.000 millones de dólares en taquilla tan solo para justificar su precio, una cifra que solamente han alcanzado películas como Titanic (1997) y Avatar (2009) del propio Cameron, Star Wars: el despertar de la fuerza (2015), Avengers: Endgame (2019) y Avengers: Infinity War (2018).

La segunda parte de Avatar, que ya cuenta con dos nominaciones a los Globos de Oro, se posiciona como una de las películas más caras de todos los tiempos al haber contado con un presupuesto que sobrepasa los 350 millones de dólares.

En 2009, Avatar recaudó 26,7 millones de dólares en su jornada de estreno, logrando ingresar después 77 millones de dólares en su primera semana en los cines y mantenerse casi siete semanas seguidas en el puesto número uno de las películas más taquilleras.

Avatar continuará con tres secuelas más que ya fueron rodadas por Cameron y que suponen su regreso a la industria como director.