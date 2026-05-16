El festival de José Ignacio presentó en su yate en Cannes, sus fondos de apoyo a la producción audiovisual

El Jose Ignacio International Film Festival (JIIFF) presentó en Cannes las bases y condiciones para participar de sus fondos de incentivo orientados a proyectos iberoamericanos. La convocatoria está dirigida a duplas de productores y directores de cine de ficción de Iberoamérica que se encuentren trabajando en proyectos en etapa de desarrollo.

El anuncio se realizó como cierre de las actividades de JIIFF en Alhambra, el barco que funciona como oficina institucional del festival entre el 12 y el 17 de mayo, frente al Palais des Festivals et des Congrès. El espacio operó como sede de encuentros y actividades vinculadas a la industria audiovisual, consolidándose como un punto de conexión entre América Latina y Europa en el marco de una nueva edición del Festival de Cannes.

La convocatoria —abierta hasta el 27 de noviembre de 2026 acá— es impulsada desde JIIFF Lab, el espacio de industria del festival creado para fortalecer proyectos de largometrajes de ficción en etapa de desarrollo y generar nuevas oportunidades para el cine iberoamericano. En línea con ese objetivo, los tres premios económicos que serán otorgados son concebidos como un impulso decisivo para que los proyectos avancen en su recorrido y logren materializarse como películas.

El Fondo Pfeffer del Sur representa una oportunidad única otorgada por Working JIIFF por tercera vez, de la mano de la Familia Pfeffer, con el objetivo de reconocer un proyecto iberoamericano en desarrollo que esté vinculado a la industria audiovisual uruguaya. El fondo consiste en 50.000 dólares destinados a estimular el desarrollo de uno de los proyectos en coproducción.

Por su parte, Musitelli Film & Digital otorgará un premio equivalente a US$ 50.000 en alquiler de equipamiento de filmación para la etapa de producción. El catálogo de la empresa incluye cámaras de cine y digitales, lentes, equipos de iluminación y grip, además de grúas, dollies y cabezales remotos.

Con una marcada vocación de impulsar el crecimiento de la industria cinematográfica uruguaya y regional, COLOUR by Grup Mediapro acompañará el surgimiento de nuevas voces y miradas del cine latinoamericano mediante un apoyo a finalización: uno de los proyectos seleccionados recibirá un paquete integral de finishing valuado en US$ 25.000.

Asimismo, el Festival Internacional de Cine de San Pablo, La Mostra (Brasil), uno de los más prestigiosos de América Latina, reconocerá e invitará a uno de los proyectos a participar de su Encuentro de Ideias Audiovisuais en octubre de 2027. Próximamente se irán anunciando nuevas alianzas y premios que beneficiarán al desarrollo de los proyectos seleccionados.

Para participar, los interesados deberán cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, que se trate de proyectos de largometraje de ficción en desarrollo, con un presupuesto de hasta US$ 1.500.000, y que cuenten con un mínimo de 25% de financiación asegurada. Además, la dupla de productor y director deberá haber nacido o residido al menos durante tres años en cualquier país de Iberoamérica, mientras que la empresa productora postulante deberá estar radicada en alguno de los países de la región.

Tras finalizar la convocatoria, la organización de JIIFF Lab seleccionará ocho proyectos representados por un total de 16 participantes (ocho duplas de director y productor), de los cuales al menos dos serán uruguayos. Durante las primeras semanas de enero, la actividad de laboratorio se desarrollará en modalidad online, finalizando de manera presencial entre el 27 y el 31 de enero en José Ignacio.

