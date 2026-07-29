Comienza el Festival Internacional de Cine Judío: cuáles son las películas, dónde verlas y otros detalles

Con una grilla de 13 películas que se repartirán hasta el 12 de agosto, este jueves comienza la edición número 17 del Festival Internacional de Cine Judío. Empieza en el Cultural Alfabeta, al que se suma del 6 al 12 el Life Punta Shopping de Punta del Este.

“Con películas provenientes de Israel, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, propone un recorrido por historias que invitan a reflexionar, emocionarse y descubrir distintas miradas sobre la identidad y la memoria”, dice la comunicación del festival.

La selección incluye algunas producciones con recorrido en festivales internacionales y allí hay ficción y documentales.

El jueves, por ejemplo,se exhibe a las 19.00 en Alfabeta, La novilla roja, una película de 2018 de Tsivia Barkai. La función incluirá un conversatorio con un panel de la Nueva Congregación Israelita. La película que se estrenó en el festival de Berlín, es sobre la hija adolescente de un extremista derecha cuando el asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin.

El programa del festival incluye, entre otras, la francesa Las cosas humanas de Ivan Attal con Charlotte Gainsbourg y Matthieu Kassovitz; la comedia estadounidense Un nuevo Mordejai con Judd Hirsch como un sobreviviente del Holocausto que vive en Florida y recibe de regalo un IPhone; Home sobre un recién casado joven ortodoxo que sueña con abrir un negocio de computación en un barrio ultra-otodoxo de Jerusalén; Las espías de Churchill y la canadiense Max en el bosque, la historia real de supervivencia de un niño judío escondido en los bosques de la Europa del Este ocupada por los nazis.

Entre los documentales están El viaje del violinista hasta la gran pantalla sobre la realización de la película musical Violinista en el tejado; El exilio de los músicos de Iván Cherjovsky sobre los músicos judíos que emigraron desde Europa a la Argentina tras el surgimiento del nazismo.

La programación completa y venta de entradas se encuentran disponibles en cinejudiouruguay.com.