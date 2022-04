Carlitos Páez debuta como actor en "La sociedad de la nieve", ¿qué papel le tocó? 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Carlos Páez, uno de los sobreviviente de la tragedia de los Andes, fue convocado por el director español J A. Bayona para interpretar a su padre, el artista plástico Carlos Páez Vilaró, en La sociedad de la nieve, la superproducción de Netflix basada en el libro de Pablo Vierci sobre el accidente aéreo de 1972.

“Bayona me pidió que hiciera de mi padre, mirá lo que son las vueltas de la vida. Mi padre fue el que buscó, el que dio la lista de sobrevivientes y ese es el papel que me tocó a mi”, le contó Páez a La Nación. “Me costó bajar 20 kilos y me tocó sacarme 20 años de encima así que saldré rejuvenecido”.

“Fue muy fuerte, no te creas que me felicité por ser actor”, continuó Páez. "La figura de mi padre me da mucho orgullo... pero ser ‘el hijo de’ es siempre complicado. Pero bueno, lo tomo por el lado de la terapia y que va a ser una mega película para Netflix. Están hace 90 días filmando, más del tiempo que estuvimos nosotros... con la diferencia de que ellos tienen hotel de noche y nosotros no”.

La tragedia de Los Andes marcó la vida de todos los pasajeros que viajaban en aquel vuelo así como la de sus familias y del mundo entero. El 13 de octubre de 1972, el avión serie FAU 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en la Cordillera y se cobró la vida de 29 tripulantes que viajaban a Chile, muchos de ellos rugbiers. De aquel trágico evento solo sobrevivieron 16 personas que fueron encontradas el 23 de diciembre de ese mismo año.

Bayona, quien dirigió películas como Lo imposible y Jurassic World, está al frente de un elenco de actores desconocidos. La fotografía está a cargo del uruguayo, y miembro de la Academia de Hollywood, Pedro Luque.