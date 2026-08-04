Adiós a un clásico de Punta Carretas: cerró definitivamente el cine Casablanca tras 26 años

El cine Casablanca, ubicado en la calle 21 de Setiembre casi Ellauri, en el barrio Punta Carretas, cerró definitivamente sus puertas tras 26 años de actividad. La decisión responde a la fuerte caída en la venta de entradas registrada desde la pandemia y a los problemas edilicios que presenta el local.

El establecimiento funcionaba desde hacía 26 años en el predio donde hasta 1997 había operado un complejo de cine de mayores proporciones, que fue demolido para dar lugar a un cine de tres salas. Contaba con una capacidad total de 436 butacas distribuidas en salas de 205, 131 y 100 asientos.

Cine Casablanca de la calle 21 de setiembre. Foto: archivo

En 2014, el complejo dejó de estar administrado por Movie y pasó a ser gestionado por Life Cinemas, que entonces anunció una inversión de unos US$ 300.000 para renovar sus instalaciones. Las obras incluyeron la modernización de la imagen del cine y la incorporación de proyectores digitales, entre ellos equipos con tecnología 3D.

Durante más de dos décadas, Casablanca fue una referencia para los cinéfilos montevideanos y una de las pocas salas independientes que permanecían activas en la capital. Su propuesta combinaba estrenos comerciales con una experiencia de exhibición más cercana que la de los grandes complejos, lo que le permitió mantener un público fiel durante años.

Sin embargo, la recuperación de espectadores nunca alcanzó los niveles previos a la emergencia sanitaria, una realidad que afectó a buena parte del sector. A esa situación se sumaron las dificultades vinculadas al estado del edificio, cuyo deterioro terminó por hacer inviable la continuidad de la actividad.

Con el cierre de Casablanca, Punta Carretas pierde una de sus salas de cine más tradicionales y Montevideo despide un espacio con casi 80 años de historia. El inmueble tendrá ahora un nuevo destino, aunque por el momento no se han dado a conocer detalles sobre su futuro. Life Cinemas, en tanto, continuará operando el resto de sus complejos en el país.