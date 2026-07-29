Otra forma de ver arte: vuelve "Van Gogh: El sueño inmersivo" a la Rural del Prado; precios y detalles

Hoy en la Rural del Prado quedará inaugurada Van Gogh: El Sueño Inmersivo, definida como “una experiencia de arte digital 360°”. Estará allí hasta el 30 de agosto y podrá visitarse todos los días, de 13.00 a 21.00.

La exhibición ocupa más de 1.500 metros cuadrados en los que “las paredes, el piso y el techo se convierten en un enorme lienzo digital donde más de 200 obras de Vincent Van Gogh cobran vida mediante proyecciones de alta definición, animaciones, música y sonido envolvente”, dice el comunicado oficial.

El paseo incluye, se anuncian, una “Sala de girasoles infinitos, una instalación visual envolvente inspirada en una de las series más reconocidas del artista; Sala de hologramas, donde la tecnología amplía el universo visual y narrativo de la experiencia y la recreación del dormitorio de Van Gogh en Arlés, que permite ingresar dentro del cuarto del artista.

"La música, las imágenes y fragmentos de las cartas que Van Gogh escribió a su hermano Theo acompañan al visitante a través de sus sueños, sus luchas personales, su vínculo con la naturaleza y su incansable búsqueda de belleza”, se anuncia.

Van Gogh: El Sueño Inmersivo estuvo en la Rural del Prado de fines de noviembre a fines de diciembre del año pasado.

Hay entradas en RedTickets. La general cuesta 890 pesos; niños hasta 12 años pagan 590 pesos; hay un pack familiar de dos adultos y dos menores a 2.490 pesos y un pack grupal de cuatro adultos a 2.290 pesos. Los menores de dos años no abonan entrada.