Otra forma de ver arte: vuelve "Van Gogh: El sueño inmersivo" a la Rural del Prado; precios y detalles
La experiencia de 360° con la obra del maestro de la pintura estará desde hoy con un espacio de 1.500 metros cuadrados en el mismo recinto en el que estuvo en diciembre
Hoy en la Rural del Prado quedará inaugurada Van Gogh: El Sueño Inmersivo, definida como “una experiencia de arte digital 360°”. Estará allí hasta el 30 de agosto y podrá visitarse todos los días, de 13.00 a 21.00.
La exhibición ocupa más de 1.500 metros cuadrados en los que “las paredes, el piso y el techo se convierten en un enorme lienzo digital donde más de 200 obras de Vincent Van Gogh cobran vida mediante proyecciones de alta definición, animaciones, música y sonido envolvente”, dice el comunicado oficial.
El paseo incluye, se anuncian, una “Sala de girasoles infinitos, una instalación visual envolvente inspirada en una de las series más reconocidas del artista; Sala de hologramas, donde la tecnología amplía el universo visual y narrativo de la experiencia y la recreación del dormitorio de Van Gogh en Arlés, que permite ingresar dentro del cuarto del artista.
"La música, las imágenes y fragmentos de las cartas que Van Gogh escribió a su hermano Theo acompañan al visitante a través de sus sueños, sus luchas personales, su vínculo con la naturaleza y su incansable búsqueda de belleza”, se anuncia.
Van Gogh: El Sueño Inmersivo estuvo en la Rural del Prado de fines de noviembre a fines de diciembre del año pasado.
Hay entradas en RedTickets. La general cuesta 890 pesos; niños hasta 12 años pagan 590 pesos; hay un pack familiar de dos adultos y dos menores a 2.490 pesos y un pack grupal de cuatro adultos a 2.290 pesos. Los menores de dos años no abonan entrada.
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