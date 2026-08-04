Con más de 20 artistas uruguayos, Art/Co inaugura "Desborde", una muestra de arte contemporáneo en Arocena Mall

El circuito de galerías de arte en Montevideo es reducido en comparación al de otras ciudades como San Pablo o Buenos Aires. Ante esa realidad Art/Co es una iniciativa que, desde 2023, da un espacio a los artistas para exponer sus obras, y acercarlos a nuevos públicos.

Ediciones anteriores se hicieron en Zonamérica y World Trade Center y desde mañana, a las 16.30, ArtCo inaugura Desborde, una exposición en el Arocena Mall con obras de más de 20 artistas nacionales. Estará allí hasta el viernes, la entrada es libre y se puede visitar de 11.00 a 20.00. La inauguración mañana es de 16.30 a 20.30.

Cada muestra tiene un concepto y una curaduría distinta, le contó a El País, Elaiza Pozzi, codirectora de Art/Co. El de Desborde, dicen se conecta con el presente, el avance de la inteligencia artificial y la fusión de la naturaleza y la tecnología.

“Estamos en un contexto de mucha transformación, y los artistas contemporáneos trabajn con lo que ven y lo que pasa en el mundo”, explica. Por esot se hizo hincapié en la pintura como técnica, ya que se trabaja desde lo “gestual y corporal”.

En 2024, Art/Co presentó Ecosistemas dinámicos, con una idea similar, en la que se aludía la interacción de espacios naturales con nuevas formas de producción, denotando así una evolución artística y cultural.

La carencia de espacios donde exponer arte influye en el mercado, según Verónica Parrado, también codirectora de Art/Co. “El mercado es un tema de escala”, dice Parrado. “Punta del Este ha evolucionado. Montevideo tiene un circuito un poco más acostumbrado a exhibiciones y no a situaciones de venta. En consecuencia, hay pocas oportunidades de buscar, encontrar y comparar obras para los interesados en la compra. El funcionamiento de Art/Co consiste en una manera concentrada y eficiente de exponer arte, realizando muestras grandes una o dos veces al año, dice.

En Desborde participarán Adriana Silva y Rosas, Dani Umpi, Fernando López Lage, Rita Fischer, Andrea Finkelstein, Martín Mendizabal, Florencia Martínez Aysa, Fran Cunha, y Luli Angulo, entre otros.