Uruguay busca petróleo y Ancap ajusta el plan de negocios: "nos convertiremos en exportadores de gasolinas”

El aumento sostenido de la comercialización de vehículos eléctricos ha incidido en la baja de la venta de combustibles a nivel local. De los 50.000 barriles que se refinan por día, se saca un 45% de gasoil y un 30% de gasolinas, por lo que se genera un excedente que se exporta, explicó la titular de Ancap.

La presidenta de la empresa petrolera estatal destacó que la calificadora Standard & Poor’s ha subido la nota por gestión de inversiones y financiera. Por otro lado, puntualizó que se ha hecho énfasis en invertir en infraestructura. “Tenemos una depreciación de activos en 45 millones de dólares y si no invertimos en ese nivel, los bienes se siguen desvalorizando”, indicó San Román en diálogo con El País.

A propósito de la búsqueda de petróleo offshore, San Román sostuvo en siete bloques en el mar se están haciendo las exploraciones sísmicas, que se iniciaron hace unos meses y se comenzarán a hacer las últimas en noviembre. "A fines de 2027 se haría el primer pozo, que estará ubicado en el bloque 6", adelantó la jerarca.

En tanto, Ancap busca convertir en "un negocio sustentable" la división Portland. "Venimos trabajando fuertemente en todo lo que es la adecuación de la planta de Minas, para que la división pueda seguir existiendo", indicó

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Entre los meses de abril y setiembre de 2026, Ancap resignó US$ 120 millones al no trasladar a los precios internos todas las subas que se registraron en los mercados internacionales. "La empresa no está perdiendo dinero, sino que deja de percibir una parte del precio que no responde directamente a sus costos", afirmó la presidenta de Ancap.