Sanatorio SEMM Mautone celebra 50 años: la excelencia en salud comienza en la forma de cuidar personas

"Hay obras que pueden concluirse. Y hay obras que nunca terminan. Las instituciones pertenecen a estas últimas. No se construyen en un momento determinado, ni son el resultado del esfuerzo de una sola generación. Son una tarea permanente, sostenida por personas que comprenden que aquello que hacen hoy será parte del legado que otros recibirán mañana", afirma Gustavo Rodríguez, director de Sanatorio SEMM Mautone.

Para la institución de la salud, la excelencia comienza en la forma de cuidar personas. "Brindar una atención centrada en las personas significa que la experiencia de la persona deja de ser un aspecto secundario y pasa a formar parte de la propia definición de calidad asistencial", expresó la Dra. Karina Cocuza, directora técnica de Sanatorio SEMM Mautone.

Sanatorio SEMM Mautone sigue avanzando en un proceso de transformación clave: avanza desde un modelo tradicional predominantemente reactivo, diseñado para actuar cuando la enfermedad ya se ha manifestado, hacia un modelo proactivo en plena implantación, enfocado en la prevención y la anticipación.

La calidad no es un departamento aislado dentro de la institución: es una forma de tomar decisiones que atraviesa a todos los equipos, desde la capa más operativa hasta la alta dirección.

El modelo de atención del Sanatorio SEMM Mautone combina infraestructura médica avanzada con un enfoque humano y preventivo. Sanatorio SEMM Mautone ubica a las personas en el centro de todas las decisiones asistenciales y organizacionales. Se basa en una atención integral, humanizada, segura y de calidad, que reconoce la singularidad de cada individuo y promueve su participación activa en el cuidado de su salud.

“La institución procura garantizar un acceso equitativo y oportuno a los servicios, favoreciendo la continuidad asistencial a través de equipos interdisciplinarios que trabajan de forma coordinada y colaborativa", indicó la directora técnica de Sanatorio SEMM Mautone.