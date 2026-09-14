Promotores privados de la construcción con inversiones por más de US$ 1000 millones anuales que multiplican actividad y empleo

El nuevo convenio colectivo de la Construcción va a determinar que “vamos a tener costos más caros y hay que evaluar qué podemos trasladar y que no al precio final”, afirmó el presidente de Appcu, Alfrerdo Kaplan, en entrevista con El País.

Añadió que “también el Estado, a través del Ministerio de Vivienda y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) van a tener un aumento de costos. Esto quiere decir que con la misma plata se van a poder hacer menos obras”.

"Si bien la industria de la construcción está en un pico importante, estamos proponiendo cosas para que siga así. Uno de los temas que incide negativamente en la actividad, es el factor tiempo cuando se presenta un proyecto ante organismos oficiales”, sostuvo el presidente de Appcu, quien mencionó varias iniciativas de Appcu para facilitar el desarrollo de los trámites.

Bajo la ley de Vivienda Promovida, que impulsó Appcu, los proyectos presentados en 15 años han sido más de 2.500, que representan unas 60.000 unidades construidas. "Desde el cambio de gobierno, en los años 2025 y 2026 vamos a andar en 8 mil unidades por año. En cuanto a la inversión estaremos entre unos 1.000 a 1.500 millones de dólares por año. Consideramos que se trata de un buen ritmo de inversiones y empleo, así como de nivel adquisitivo de los trabajadores, es un sector de mucho dinamismo", sostuvo Kaplan.

La construcción implica cerca del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) y unos 55 mil obreros directos trabajando en las obras, a lo cual se suma un sector con efecto multiplicador en la economía uruguaya.

A la vez, la inauguración de cada edificio o vivienda genera el pago de tributos municipales y requiere la contratación de diversos servicios que también impactan en la dinámica del trabajo, destacó el asesor de Appcu, Aníbal Durán.