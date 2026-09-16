México y Uruguay: 125 años de relaciones que impulsan hacia un futuro de prosperidad compartida

Andrés Ruiz Pérez, jefe de Cancillería de la Embajada de México en Uruguay, destacó los múltiples puntos de encuentro que abren oportunidades de diálogo y acción. A nivel comercial, estos 125 años de relaciones diplomáticas encuentran a Uruguay y México en "un momento de grandes retos y oportunidades".

"Ante el reacomodo geopolítico, tenemos que apostar a los socios confiables. México es el séptimo socio comercial de Uruguay. Somos la puerta de entrada a América del Norte, como Uruguay es para nosotros al Mercosur. También deseamos que las empresas uruguayas que buscan expandirse vean a México como un trampolín para llegar a mercados globales", sostuvo Ruiz Pérez.

Señaló que el Tratado de Libre Comercio, en vigor desde 2004, facilita los intercambios entre dos economías complementarias. "La inversión mexicana también refrenda su confianza en Uruguay, con la presencia de empresas que en años recientes han expandido operaciones", agregó.

En tanto, el Fondo Conjunto de Cooperación Uruguay-México, en operación desde el año 2009, promueve buenas prácticas y conocimientos. "Actualmente está en ejecución la sexta convocatoria, con proyectos que incluyen temas variados, desde salud mental hasta desarrollo turístico, y que abarcan múltiples territorios, desde Río Negro hasta Querétaro", sostuvo Ruiz Pérez.

En el ámbito cultural y social, durante la próxima celebración del Día del Patrimonio la Embajada realizará actividades relacionadas con las profundas raíces indígenas de México. También tiene previsto una movilización comunitaria para el Día de Muertos.

"Los lazos entre países los construimos las personas. Y gracias a estos esfuerzos tengo certeza de que el futuro de Uruguay y México es de prosperidad compartida", afirmó el jefe de Cancillería de la Embajada de México en Uruguay.