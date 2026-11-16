Las relaciones entre Brasil y Uruguay "impulsadas por la estrecha amistad y la confianza entre los dos gobiernos"

Las relaciones entre Brasil y Uruguay "atraviesan un excelente momento, impulsadas por la estrecha amistad y la confianza entre los dos gobiernos", afirmó a El País Marcos Raposo Lopes, embajador de Brasil en Uruguay.

El comercio bilateral “es estratégico para ambos países. Desde la perspectiva uruguaya, Brasil es el segundo principal destino de sus exportaciones, para Brasil, Uruguay es un mercado de gran importancia”, afirmó el diplomático.

En lo que va de 2026, el intercambio comercial acumulado ya superó los US$ 4.500 millones. "Si se mantiene ese ritmo, se registrará un importante crecimiento respecto de 2025", sostuvo para agregar que una mayor integración las cadenas productivas "podría potenciar la capacidad de Brasil y Uruguay para incrementar el intercambio bilateral y para ser más competitivos a escala global".

Sostuvo además que "la estrecha vinculación entre nuestras economías y el clima favorable de negocios hacen creer que el capital brasileño se verá cada vez más atraído a invertir en Uruguay, al tiempo que el capital uruguayo descubrirá nuevas oportunidades en Brasil".

El turismo, en tanto, se presenta como uno de los sectores más dinámicos de las relaciones entre Brasil y Uruguay. Actualmente, Brasil es el segundo principal país de origen de los turistas que visitan Uruguay. A su vez, Uruguay ocupa el cuarto lugar entre los países de origen de los visitantes extranjeros que recibe Brasil.