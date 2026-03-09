Día Internacional de la Mujer: la visión de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, Inmujeres y ONU Mujeres Uruguay

Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que nos convoca a reflexionar sobre los desafíos estructurales que enfrentan las mujeres en Uruguay y en el mundo.

Según el Índice de Brecha de Género 2025, Uruguay presenta un puntaje global de 0,72, lo que indica que aún hay cerca de un 29 % de desigualdad de género en términos de oportunidades entre hombres y mujeres; el área de empoderamiento político muestra brechas particularmente profundas.

En tanto, las mujeres representan más de la mitad de la población y la fuerza laboral en el país, pero las brechas de género aún son marcadas. La tasa de participación laboral femenina en 2024 fue del 57%, un porcentaje que supera la media mundial, pero sigue estando por debajo de la participación masculina y refleja una participación laboral que no es todavía plenamente igualitaria.

En términos de ingresos, un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) revela que los hombres en Uruguay ganan en promedio un 27% más que las mujeres al comparar salarios reales promedio entre 2018 y 2024.

En el suplemento especial de El País, las reflexiones de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, la directora de Inmujeres, Mónica Xavier y Magdalena Furtado, directora de ONU Mujeres Uruguay con motivo de la conmemoración del 8M.

Además, datos con las últimas cifras disponibles en materia de denuncias de acoso laboral y sexual de las mujeres ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).



