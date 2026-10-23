¿Quién es el uruguayo que tiene más "aura"? Cuatro figuras del medio artístico dan su opinión

En las redes sociales, la palabra "aura" se convirtió en una forma de describir a quienes tienen una presencia magnética, transmiten seguridad o se destacan por encima del resto. En ese contexto, Sábado Show consultó a cuatro figuras para conocer a qué uruguayo consideran dueño de esa cualidad y quién tiene, a su entender, más aura.

Estas fueron las respuestas de los comunicadores Lucho Román, Giannina Silva, Anahí Lange, y del actor Sebastián Bandera.

Giannina Silva - conductora

La modelo, conductora e influencer Giannina Silva Foto: Andrés Restano

Creo que Rusito González, que es mi compañero de programa y lo he visto desempeñarse en otros roles en teatro y Carnaval y veo que tiene mucha aura por lo que transmite y por cómo le llega a la gente. Con Luis Alberto Carballo me pasa lo mismo. Lo he visto actuando en el Teatro de Verano frente a miles de personas y me doy cuenta de cómo emociona al público. A la hora de conducir su programa también tiene carisma y aura.

Anahí Lange - comunicadora

Anahí Lange. Foto: Leo Mainé. Make up: Lucía Galán. Peinado: Micaela Paz. Color: Rosana Quintero. Estilismo: Indian by María Fitipaldo. Locación: Ema Models by Leticia Fernández

Es una pregunta difícil. Creo que a los uruguayos nos falta un poco de aura en términos generales, tenemos que sacarnos el color gris de encima. Pero por supuesto que hay algunos uruguayos que tienen mucha aura, como Evitta Luna, que tiene un carisma de otro planeta. Lo mismo digo de mi amiga única e inigualable Jime Sabaris, y ese magnetismo que hace que te la quedes mirando cada vez que habla. Ahora, si me preguntás por el uruguayo con más aura creo que el número uno es sin dudas el Fata Delgado, eso es aura, ¿o no?

Sebastián Bandera - actor

En primer lugar pienso en los colegas que hacen reír, como Maxi de la Cruz, Leo Pacella, Danna Liberman, Noelia Pereyra o Luciana Acuña. Después también mencionaría a aquellos que mezclan gastronomía, cultura y humor, como Marcelo Bornio y Rose Galfione, que es uruguaya por adopción. Y luego también diría aquellos que se la juegan con el outfit, por ejemplo Paola Dalto, Valeria Maraffi y Kevin Miranda.

Lucho Román - comunicador

Lucho Román.

Aunque ya no esté, Ruben Rada dejó una huella importante y la reacción del público uruguayo ante su pérdida fue una locura. Sigue siendo el uruguayo con más aura porque quedó impregnada en el pueblo. Otra figura con mucha aura es Maxi De la Cruz, que además de ser una eminencia en Uruguay y darlo todo en el teatro de Argentina, tiene una muy linda energía. Finalmente, me encanta Orlando Petinatti, que es intrépido, sagaz, punzante, y eso también es tener aura.