Es de Piedras Blancas, trabajó con Thalía, giró con Marc Anthony y llegó al Madison Square Garden

Detrás del éxito de Thalía, Oriana Sabatini o Arcángel hay un denominador común y es uruguayo. Se trata de Dime Lauro, seudónimo de Laureano Pardo, el productor musical que fue parte del fenómeno Rombai y Márama. Aunque nació en Argentina, a los dos años se mudó a Uruguay, y por eso se siente de acá. “No tengo ni el DNI argentino”, dice en charla telefónica desde Miami, su nueva casa. En esta entrevista con Sábado Show, Dime Lauro habla de su carrera, su llegada a Estados Unidos, los artistas con los que ha trabajado y de cuál es el lugar más impensado en el que se presentó.

—¿Cuándo empezaste con la música?



—Empecé a hacer música a los 12 años. La música viene desde mi abuelo que fue por más de 10 años director de Don Bochinche y compañía que fue una murga muy conocida, mi padre también es músico, pero a mí siempre me llamó más la atención cómo se crea una canción, cómo hacer algo desde cero. A los 12 años empecé a tocar en bandas, a producir y desde entonces no paré.

—¿Cuándo te fuiste a Estados Unidos?



—Pasó que conocí a Fer Vázquez y empezamos a trabajar en lo que fue Márama y Rombai, que luego se convirtió en un gran éxito con varias funciones en el Luna Park y hasta recibieron Gaviota de Oro y de Plata en el festival de Viña del Mar. Con Rombai surgió la oportunidad de trabajar en Estados Unidos con Walter Kolm Entertainment y Sony Music US-Latin, gracias a todo el movimiento que se generó en el sur. Siempre trabajé con Fer, y sigo siendo productor de algunas de sus canciones. Cuando vine a Miami la primera vez me impresioné con los estudios. Vi que había gente que hacía lo mismo que yo, que no eran extraterrestres, porque uno de afuera lo siente como algo más inalcanzable. Y pasó que empecé a trabajar con artistas y compositores cada vez más importantes, y me gustó tanto hasta que me quedé. De eso hacen tres años.

Dime Lauro. Foto: Difusión

—Desde entonces no has parado de trabajar con artistas cada vez más importantes.



—Sí, gracias a Dios. Desde que salió "Me voy" (de Rombai), que luego trabajamos el Remix con Abraham Mateo, Reykon, después de eso, fui a hacer canciones con Thalía a Nueva York; en 2020 trabajé con Arcangel, primero una canción "Mantecado de coco" que fue la primera canción que hice con él y ganó Disco de Oro en Estados Unidos; después trabajé en su disco "Los favoritos 2", fue muy interesante por que eran todos puertorriqueños y yo era el único uruguayo. Los primeros días fueron complicados porque hablamos y tenemos costumbres diferentes, pero al poco tiempo me adoptaron y ese campamento me cambió muchas cosas en mi carrera. Ese disco tiene colaboraciones con Maluma, Ozuna, Rauw Alejandro, Myke Towers, entre otros; y estuve mezclando las voces de algunos de esos artistas que formaron parte del disco. Aparte, trabajé en la producción de una canción de Arcangel con Myke Towers; y todo eso fue en 2020, una locura.

—¿Conociste personalmente a esos artistas?



—No solo los conocí, los grabé. Cuando salió el disco estaba en Uruguay, y fue Top Global en Spotify. Nunca me pasó algo igual. Imaginate, soy de Piedras Blancas y que te pasen esas cosas como que vale la pena todo lo que estoy haciendo porque lo ves reflejado en tu entorno. Estoy súper agradecido con todos ellos porque es una locura. Mientras hacía eso conocí a Luis Figueroa que es un gran amigo hoy en día, y es el artista que firmó Marc Anthony en su disquera, Magnus Media. Ese artista sacó "Por Perro" con Sebastián Yatra que fue el inició su carrera solista y yo empecé a ser su productor y a trabajar con él. Un día Luis me dice: "necesito que me hagas la producción de mi show y que me hagas la performance en vivo". Le dije que no había problema y recién ahí me dijo que era para telonear a un artista. Le dije: hagámoslo sin saber para quién era. Cuando me entero, casi me muero. Fuimos teloneros de Marc Anthony y estuvimos en todo su Tour de Estados Unidos.

—¿Cuál fue el lugar en que más te sorprendió estar?



—En ese tour hicimos estadios muy grandes, pero lo que más me sorprendió fue cuando hicimos dos Madison Square Garden de Nueva York. Le decía de forma graciosa a Luis: "yo soy de Uruguay, ¿qué hago acá?". Aparte fueron dos fechas y pensaba, por estos pasillos caminaron Queen, Elvis Presley o Michael Jackson... Fue increíble.

Dime Lauro. Foto: Difusión

—Y ahora produjiste lo nuevo de Oriana Sabatini.



—Sí. Tenemos buena relación con todos los sellos discográficos gracias a Dios y nos tienen siempre en cuenta, y a la hora de hacer canciones se arman campamentos y viene un artista y muchos productores y compositores se ponen a hacer canciones para ese artista. En uno de esos campamentos apareció Oriana, nos conocimos, empezamos a trabajar e hicimos química. Creo que eso es parte esencial en la relación de un productor con el artista. Con Oriana me pasó eso, empezamos a trabajar, hicimos click y estoy contento que ella haya confiado en mí. Ojo, no es que solo hicimos una canción, tenemos varias hechas pero todavía no puedo anunciarlas; solo voy a decir que hay unos featuring muy buenos. Así que varios de los próximos lanzamientos de Oriana, están producidos por mí y compuestos por Teoh que es mi compositor y también es uruguayo. Es que cuando hay química con un artista, es exquisito trabajar.

—Me quedé pensando en tus trabajos previos y no puedo dejar de preguntarte: ¿cómo es Thalía?



—La conocí en uno de esos campamentos que te comentaba. Fuimos a Connecticut, a una casa que era un estudio super vintage y trabajamos tres días con ella. Es la persona más amable y humana del mundo. Se mataba de risa. Ella entró y dijo: "Hola, vengo a hacer música y a pasarla bien", y fue eso lo que hicimos. Uno lo ve de afuera y se piensa que son personas inalcanzables, pero yo que la conocí en persona, es una mujer más normal y divertida del mundo.

—En los últimos tiempos, seguramente por el éxito de Bizarrap, la figura del productor pasó al primer plano en la música. ¿Cómo ves ese cambio?



—Es increíble y me encanta. Hay muchos artistas que dicen que el productor es un artista más porque si bien el cantante es el que pone la voz y es el instrumento principal, el productor pone el resto. A Bizarrap lo conozco, hemos podido compartir varias veces, lo fui a ver a Oasis en Miami y felicitamos al team porque hizo un show increíble. En el sur Bizarrap, es uno de los que lleva la bandera y todo el mundo lo respeta porque es una gran persona y extremadamente talentoso. Y noto que ahora los artistas preguntan por los productores, eso da a entender que le están dando más importancia.

—¿Qué se te viene a futuro?



—Se vienen muchas canciones y estoy muy contento y feliz. Cada año pasa algo nuevo, es como una serie de televisión que no sabés qué va a pasar.