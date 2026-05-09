“Patrulla de caminos”, la serie que convirtió las persecuciones policiales en un clásico de la TV en blanco y negro

La serie estadounidense Patrulla de caminos (título original: Highway Patrol) es uno de esos fenómenos televisivos que ayudaron a moldear el consumo masivo de ficción en los albores de la TV moderna. Emitida entre 1955 y 1959, y protagonizada por Broderick Crawford, la producción se convirtió en un éxito rotundo tanto en Estados Unidos como en América Latina, donde su impacto cultural fue especialmente significativo durante las décadas del 50 y 60.

La serie presentaba historias policiales autoconclusivas centradas en el trabajo de la patrulla de carreteras de un estado ficticio de EE.UU., con Crawford en el rol del jefe Dan Mathews. Su estilo era directo, casi seco, con una narrativa ágil que privilegiaba la acción por sobre el desarrollo psicológico de los personajes. Con episodios de apenas media hora, Patrulla de caminos proponía una fórmula eficaz: crimen, persecución y resolución.

Uno de los aspectos más recordados de la serie era su tono semidocumental, por el uso de locaciones reales, la inclusión de procedimientos policiales verosímiles y una voz en off que contextualizaba los hechos. La figura de Crawford -robusta, de gestos adustos y voz firme- encarnaba una autoridad incontestable, acorde a los valores de orden y ley que dominaban el imaginario de la época.

En Uruguay, la serie alcanzó una notable popularidad al emitirse por Canal 12, especialmente en las tardes de la década del ‘60, cuando congregaba a un público familiar que seguía con atención cada episodio. En una televisión aún en expansión, con escasa oferta de contenidos internacionales, Patrulla de caminos se instaló como un clásico inmediato, reconocido por varias generaciones.

El impacto cultural del programa fue tal que incluso fue objeto de parodias en el emblemático ciclo humorístico uruguayo Telecataplúm. Este show, pionero en el humor televisivo local, recreó en clave satírica las situaciones y personajes de la serie, exagerando los gestos de autoridad de Mathews y las persecuciones policiales. Estas parodias evidencian el nivel de penetración de Patrulla de caminos en la cultura popular.

A la distancia, la serie puede resultar ingenua en algunos aspectos, con resoluciones rápidas y una mirada simplificada del crimen y la justicia. Sin embargo, su valor histórico es innegable: fue una de las primeras producciones en consolidar el formato del policial televisivo moderno y en demostrar el potencial de la televisión como medio de alcance masivo.

Frente a la pantalla en blanco y negro, con Patrulla de caminos, muchos encontraron en esas historias un primer vínculo con el lenguaje de la televisión global.