Patricia Fierro: Estrella al volante

Patricia Fierro y Andrés Airaldi están al frente de Alguien tiene que hacerlo, el late night show que lleva tres años en pantalla pero que se renueva para la nueva etapa, con invitados, juegos y bandas en vivo. “Estamos felices”, asegura la comunicadora. Continúa con su labor en AUVO.TV, el canal de la Asociación Uruguaya de Volantes y cada mes forma parte de las transmisiones de cada fecha del automovilismo local. Habla de su ciudad Pando y su historia de amor con el rugbier Rodrigo Silva. A pesar de que llevan cuatro años juntos, Fierro todavía no entiende mucho del deporte. “Me parece un poco violento”, asegura.



-¿Qué significa para ustedes que Alguien tiene que hacerlo se emite también por VTV?



-Estamos felices. Empezamos solo con la plataforma web de Tiempo.tv, luego empezamos a salir también por La Red y ahora el objetivo se cumplió al sumarnos a la programación de VTV. Debutamos ayer e iremos 22:30 todos los viernes, con invitados, una banda en vivo, juegos y la buena onda de siempre. Era el salto que necesitábamos.



-¿Cuál es la esencia del programa?



-Hace tres años que hacemos Alguien tiene que hacerlo y estamos muy contentos. Empezamos con Andrés Airaldi y Gastón “Rusito” González y luego, por diferentes razones, el Rusito no continuó y seguimos con Andrés. Somos muy diferentes y eso es lo bueno que tiene el programa: él va por el lado más periodístico y yo voy mi lado, que es lo descontracturado, el divertirse y ver las cosas de manera más simple. Así es mi personalidad. Los comienzos fueron un desafío enorme y no sabíamos si íbamos a estar cómodos o no y hoy aceitamos mucho la dupla. Funcionamos muy bien. Es un late night show ideal para viernes a la noche. No hay en este momento un programa así en la TV uruguaya y nos encanta estar nosotros al frente. Ayer había mucha gente en el piso porque salimos en vivo desde los estudios de Trimax: amigos, clientes, familia... Tanto Fernando González como Federico Buysan (directores de Trimax) tuvieron mucho que ver en la negociación con VTV y estamos muy agradecidos con ellos.



-Ha sido un año intenso...



-Sí, arranqué en Punta del Este trabajando para Canal 7 en verano, luego Melo para el Carnaval. En abril viajé a Estados Unidos para visitar a Rodrigo (Silva, su pareja rugbier). Él estaba viviendo allá al ser contratado por un club de Austin (Texas). Yo viajé a verlo durante esas semanas y después me volví. Ahora ya está acá Rodrigo, entrenando con Los Teros que se están preparando para le Mundial de setiembre. Por el momento se queda acá, así que felices.



-¿Cómo vivieron esas vacaciones



-Hermosas. Conocí Austin que me pareció una ciudad divina. En Miami pasamos muy bien. Fueron unas vacaciones preciosas que nos merecíamos. Esas son las pequeñas o grandes cosas. Cuando uno está lejos por un tiempo y se vuelve a reencontrar con el otro, te das cuenta del valor del amor. “Te extrañaba pero ahora que te veo, me doy cuenta de que te extrañaba muchísimo”. Hace cuatro años que estamos juntos y vamos muy bien.



-¿Te gusta el rugby?



-No he podido entender mucho del deporte aún. Intento cada día interiorizarme más, pero me cuesta. Es un deporte bastante violento y no entiendo mucho las jugadas. Trato de informarme. Cuando Rodrigo estaba en Estados Unidos, le mandaba audios para preguntarle. De a poco, me interiorizo cada vez más. No hay apuro.



-Van ya cuatro años de relación...



-(Risas). Bueno sí, pero voy entendiendo más. Al principio me impresionó mucho la violencia del deporte. Gracias a Dios, Rodrigo nunca se ha lesionado pero impresiona sentir los golpes de los cuerpos. Te preocupa un poco y luego te vas acostumbrando.



-¿Cómo han manejado los períodos de distancia?



-La distancia es difícil. Con los años, una va madurando y se vive de otra forma. He aprendido a manejarla. Tengo mucha tranquilidad y mucha seguridad de Rodrigo. La distancia no me da miedo. Cuando hay amor, no gana la distancia, sino el amor. Puedo parecer melosa, pero para mí es así. Nuestra relación va más allá de la distancia. Hoy, con las redes sociales, podemos estar comunicados todo el tiempo. Se extraña, pero de una forma diferente.



-Naciste, te criaste y vivís en Pando. ¿Cuánto ha cambiado esa localidad en el último tiempo?



-Es una ciudad cada vez más dinámica. La inseguridad existe, como en el resto del país. Yo vivo en un complejo de viviendas, entre 100 vecinos, y estamos muy seguros. Nunca me pasó nada desagradable, por suerte. Muchas cosas me aferran a Pando. Además de ser mi lugar, allí viven mis padres, mis tías, mis amigas y Valentina (mi hija) tiene también su vida hecha en la ciudad. Hoy es una ciudad muy diferente a la de cuando yo era chica. Ya ni la fama de las whiskerías tiene. Creo que han desaparecido. Ahora Pando es una ciudad industrial, con una movida comercial muy fuerte. Es impresionante lo que ha crecido la ciudad, sin dejar de ser una localidad del Interior. Allá nos conocemos todos y eso hace también que siga eligiendo a Pando como lugar para vivir. El día que me vaya de ahí, será para irme al medio del campo, a vivir entre los animales.



-¿Sos la celebridad de Pando?



-No. Yo voy al supermercado como una vecina más. Pando es la cuna del rock, de ahí salieron Los Buitres y muchos jugadores de fútbol, como Martín García, El Gallego Martínez, entre otros. Hubo un baile muy conocido que era El Garage, donde tocaron bandas increíbles.



-En un momento, estabas al frente del programa En patas, que buscaba fomentar la adopción responsable y los derechos de los animales. ¿Qué pasó?



-No lo pudimos continuar porque económicamente no era viable seguir poniendo dinero del bolsillo de uno. Me hacía bien al alma, pero todo no se puede. No se logró el apoyo publicitario suficiente para mantenerlo en el tiempo. Cada vez hay más conciencia animalista pero esto era un programa entero, no una segmento. No se podía. Con dolor en el alma lo dejamos.



-También formas parte de AUVO TV...



-Sí. Tenemos fechas todos los meses en el Autódromo del Pinar. Y una vez al año viajamos a Mercedes. Me encanta trabajar con el automovilismo. Cada vez conozco más a los pilotos y las tácticas de cada uno de ellos. La gente me asocia a los autos por los años en El Garage TV (Canal 10) que desde hace un tiempo no se hace, pero al autódromo hacía muchos años que no iba. La última vez había sido como promotora....



-¿Siguen yendo las promotoras al autódromo o el rechazo a la cosificación de la mujer ha hecho que se reduzcan?



-Van sí y con la ropa bien ajustada como siempre. Pero noto que cada vez son menos. No sé si las empresas invierten menos en ese rubro. Mi trabajo es hacer notas a los pilotos desde un lugar muy simple, con preguntas sobre la vida. Mi aporte no es técnico, para eso está Marcos y Mario Silva. La paso muy bien y en Auvo están muy contentos con mi trabajo. Salimos también en vivo por VTV los domingos en que hay fechas. Me he llevado una sorpresa muy grande por la gran cantidad de personas que miran el automovilismo uruguayo. El 26 de octubre, además, voy a estar en la conducción del Festival Víctor Borrat Fabini, donde se van a presentar todos los nuevos modelos de autos. Va a ser un gran evento para disfrutar.



-Es año electoral, ¿te han ofrecido hacer política? ¿En Pando por ejemplo?



-De una lista en Montevideo me contactaron, pero dije que no.



-¿Por la lista en cuestión o por la política?



-Por las dos cosas. No me interesa la política. No me veo ni loca. Prefiero no hablar. Lo que quiero es seguridad para todo el mundo y que a todos nos vaya bien.