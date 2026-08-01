"Machos": la telenovela chilena más recordada en Uruguay y el homenaje a su protagonista
Emitida por Canal 10 en los años 2000, fue una de las teleseries chilenas más exitosas. Protagonizada por Héctor Noguera, retrató los conflictos de una familia marcada por el machismo, rompió tabúes sobre la diversidad sexual y alcanzó gran proyección internacional.
Contenido Exclusivo
La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores
Suscribirme
Conocé nuestros planes
Conocé nuestros planes
y disfrutá de El País sin límites.
Ingresar
Si ya sos suscriptor podés
Si ya sos suscriptor podés
ingresar con tu usuario y contraseña.
¿Encontraste un error?
Reportar