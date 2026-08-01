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El País Sábado Show

"Machos": la telenovela chilena más recordada en Uruguay y el homenaje a su protagonista

Emitida por Canal 10 en los años 2000, fue una de las teleseries chilenas más exitosas. Protagonizada por Héctor Noguera, retrató los conflictos de una familia marcada por el machismo, rompió tabúes sobre la diversidad sexual y alcanzó gran proyección internacional.

El País
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01/08/2026, 03:03
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Elenco de "Machos".

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