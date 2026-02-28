"Lassie": la serie aventurera que marcó a una época y el secreto mejor guardado sobre la protagonista

Pocas series lograron convertir a un animal en mito televisivo como Lassie. Estrenada en 1954 por la cadena CBS, la ficción llevó a la pantalla chica la historia del célebre collie creado por el escritor Eric Knight y popularizado en el cine de los años 40. Durante casi dos décadas -hasta 1973- la serie narró las aventuras de una perra de inteligencia extraordinaria, siempre lista para rescatar a un niño en problemas o alertar a los adultos frente al peligro. Fue, en esencia, una oda a la lealtad. En Uruguay, la serie se vio hasta entrados los años ‘80 en las tardes de Canal 10.

El primer rostro humano asociado al fenómeno fue el del pequeño Tommy Rettig, quien interpretó a Jeff Miller entre 1954 y 1957. Tras dejar la actuación, Rettig atravesó años difíciles, marcados por problemas económicos y adicciones, pero más tarde se reconvirtió en ingeniero de software y defensor del software libre, antes de fallecer en 1996. Su reemplazo fue Jon Provost, el recordado Timmy Martin, quizás el niño más identificado con la serie. Provost permaneció hasta 1964 y, ya adulto, se dedicó al negocio inmobiliario y a la promoción de eventos vinculados al legado de Lassie. Tiene hoy 75 años.

En etapas posteriores, la serie cambió de escenario y de familia, pasando del entorno rural a historias ambientadas en parques nacionales y áreas suburbanas. La fórmula se mantuvo: valores familiares, naturaleza y una heroína de cuatro patas que nunca fallaba.

Pero el dato que sorprendía a muchos espectadores era que Lassie, en realidad, siempre fue interpretada por machos de la raza Rough Collie. El primero y más célebre fue Pal, entrenado por Rudd Weatherwax. Pal ya había encarnado al personaje en el cine -en Lassie Come Home- y sentó las bases del comportamiento y la expresividad que definirían al personaje en televisión. Tras su retiro en 1958, fue reemplazado por una dinastía de descendientes criados y adiestrados por la familia Weatherwax, todos registrados artísticamente como “Lassie”. En total, se calcula que al menos nueve perros distintos dieron vida al personaje a lo largo de la serie.

El secreto de su éxito no estaba sólo en el entrenamiento -que incluía señales manuales casi invisibles en cámara- sino en la capacidad de transmitir emociones con la mirada. En una televisión aún en blanco y negro, Lassie era luz propia.

Con el correr de los años, la marca se expandió en nuevas versiones, películas, series animadas y productos derivados. Sin embargo, para varias generaciones, la imagen imborrable es la de aquella collie corriendo por el campo, cruzando ríos y regresando siempre a casa. Lassie fue un fenómeno cultural de su tiempo.

Los intérpretes de "Lassie" fueron todos perros machos. Foto: Archivo.

Detrás del mito de la perra más famosa del cine, se esconde una curiosa verdad: Lassie no era hembra. Aunque el personaje fue presentado como una collie valiente y maternal, su primer intérprete fue un macho llamado Pal. El adiestrador Rudd Weatherwax fue quien convenció de que el papel era para su perro en lugar de una hembra. En la firma del contrato se estableció que el sexo de Pal debía ser un estricto secreto.

La película y luego la serie mantuvo la vigencia de Lassie por unas tres décadas.

Al retiro y luego fallecimiento de Pal en 1958, el papel fue tomado por hijos y otrso descendientes, todos machos. El público jamás sospechó que, detrás de la heroína de la pantalla, había un linaje de collies machos.