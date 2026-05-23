La nueva vida de Juan Miguel Carzolio y su pareja Cecilia Bazzalo: se fueron de Montevideo y lanzan programa

Lejos y cerca de Montevideo, entre mates, historias de ruta, canciones y conversaciones largas, Juan Miguel Carzolio y Cecilia Bazzalo encontraron un nuevo lugar desde donde hacer periodismo y comunicación. O, mejor dicho, un espacio para hablar de la vida desde otro lugar. Así nació Acá y ahora: letra y música, el ciclo que ambos conducen desde mayo por FM Encuentro de Toledo y por streaming en YouTube, un proyecto que surgió casi por casualidad y que ya empieza a generar repercusión inesperada.

La historia comenzó después de un cambio profundo en la vida de ambos. Pareja desde hace casi tres años, decidieron mudarse a Toledo a comienzos de este año buscando una cotidianeidad distinta, más tranquila y alejada de “la energía densa” de la capital, como la definen ellos mismos.

En el caso de Carzolio, la decisión también estuvo vinculada a una pausa profesional. El periodista dejó en octubre pasado Radio Universal, donde integró el programa Punto de encuentro, y pensaba mantenerse durante un buen tiempo alejado de los medios. Después de más de dos décadas de trabajo periodístico intenso, sentía que necesitaba bajar el ritmo.

Su trayectoria es extensa. Durante cerca de 20 años trabajó en Radio Sarandí, donde participó en distintos programas periodísticos y de actualidad, incluido el histórico espacio matinal Las cosas en su sitio. También tuvo un pasaje televisivo por Polémica en el Bar, siempre dentro de formatos vinculados a la actualidad y el análisis político.

Pero esta vez el regreso sería distinto. “Yo repetía que no iba a volver a hacer algo así y, sin embargo, me siento en el momento más cómodo de mi vida para hacerlo”, reconoció Carzolio.

La chispa apareció de manera inesperada. Mientras recorrían Toledo en auto, Bazzalo sintonizó la radio comunitaria local. Del otro lado hablaba Jorge, uno de los impulsores de FM Encuentro, sobre la necesidad de salir del círculo de las malas noticias y de la indignación permanente.

“Él hablaba de cambiar un poco la perspectiva de las noticias, de salir de esa indignación de hoy que mañana es sustituida por otra. Y Cecilia me dijo: ‘Te están llamando, Juan’”, recordó el periodista.

La frase quedó resonando. Días después, él le propuso hacer un programa juntos. Ella aceptó enseguida. “Estaba esperando que me lo dijeras”, contó entre risas.

Así nació Acá y ahora: letra y música, un espacio que mezcla entrevistas, reflexión, música y actualidad, pero lejos de la lógica tradicional de la agenda mediática. Cada programa gira alrededor de una temática específica -el trabajo, el mar uruguayo, la memoria, los pueblos originarios, la espiritualidad o la salud emocional- y se construye a partir de entrevistas, informes, canciones y recomendaciones culturales.

“El programa tiene actualidad, pero rompe con la agenda. No estamos para el ruido ni para la pelea mediática. Estamos para construir”, resumió Carzolio. Bazzalo cuenta que algunas de las publicaciones generó repercusión de “pelea” en redes pero ellos extinguieron de inmediato el foco. “Para la polémica y la discusión hay muchos medios. No es por acá”, dijo.

“La idea es romper un poco con el políticamente correcto también. Hay mucha gente a la que la sociedad actual le hace ruido, que vota porque tiene que elegir entre un menú, pero que en realidad no se siente representada del todo, que está desesperanzada, desilusionada y abierta a buscar caminos alternativos”, reflexionó.

El periodista define el espíritu del ciclo con una referencia musical. “Tratamos de construir un ‘caminito al costado del mundo’, como dice la canción de La Renga”.

En ese sentido, el programa intenta “descontaminar” ciertos temas de la discusión partidaria tradicional. Según explican, buscan hablar de medio ambiente, memoria, derechos humanos o pueblos originarios desde un enfoque humano y filosófico, sin entrar en la lógica de la confrontación política.

“Era parte de salir de Montevideo y salir de esa rosca. Muchas veces los medios, más que los periodistas, terminan metiendo a la gente en esa dinámica permanente de uno dice esto y el otro responde aquello. Hay periodistas muy buenos, pero el sistema te empuja a eso. Nosotros queríamos conectar más con la vida cotidiana”, señaló Carzolio.

Por eso en sus programas pueden convivir un informe sobre la plataforma marítima uruguaya, una charla sobre el legado charrúa, una entrevista con un músico y una conversación sobre espiritualidad o terapias alternativas. Todo atravesado por canciones y referencias culturales.

“La música está presente siempre porque las letras dicen cosas profundas sobre la vida. Nosotros citamos canciones todo el tiempo en nuestras conversaciones cotidianas”, explicó él.

La música, de hecho, también atravesó la historia de amor de ambos desde el principio. Se conocieron “a la antigua”, en un boliche, lejos de aplicaciones o redes sociales.

Cecilia Bazzalo y Juan Miguel Carzolio. ESTEFANIA LEAL

“Él me encaró hablando de La Vela Puerca y yo sobre Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota”, contó Bazzalo. Con el tiempo encontraron un punto musical común en El Plan de la Mariposa, grupo argentino que se transformó en la banda favorita de ambos y al que ya vieron más de 14 veces en distintos países. Incluso cruzaron la cordillera en auto para asistir a conciertos en Chile.

“Todo eso trae el programa. Los viajes, las rutas, las charlas, la naturaleza, las canciones. Todo eso está ahí”, dijo Bazzalo.

Uno de los aspectos más comentados del ciclo fue la revelación de ella frente al micrófono. Aunque es licenciada en comunicación y trabajó durante años en áreas de recursos humanos, responsabilidad social y gestión organizacional, nunca había tenido experiencia concreta en medios de comunicación.

Sin embargo, terminó convirtiéndose en una revelación inesperada.

“Hasta yo me sorprendí”, admitió Carzolio. “Le tenía toda la fe del mundo, pero la naturalidad con la que fluye al aire parece de alguien que lleva años haciendo esto”.

Bazzalo reconoce que antes del estreno estaba muy nerviosa. Pero los nervios desaparecieron apenas comenzó la transmisión en vivo.

ESTEFANIA LEAL

La situación incluso la hizo recordar otra experiencia televisiva muy distinta: su participación en Trato Hecho, el ciclo de entretenimientos de Canal 12 conducido por Sebastián Abreu.

En aquel programa de 2020 ganó 315.000 pesos en el popular “juego de los maletines”. Lejos de gastar el dinero en lujos, decidió invertirlo completamente en un posgrado en recursos humanos. “Fue literalmente eso. Gané el programa y me pagué el posgrado”, recordó.

Su recorrido profesional estuvo siempre ligado a las personas y al trabajo social. Tuvo una escuelita barrial durante la crisis de 2002, trabajó en la Fundación Prosegur y desarrolló proyectos vinculados a inclusión, cultura organizacional y acompañamiento de emprendimientos.

“Todo lo que aprendí en la academia y en distintos trabajos hoy converge acá”, explicó. “Comunicación, recursos humanos, fotografía, diseño, gestión de personas… todo termina apareciendo en el programa”.

“Acá y ahora: letra y música” se emite en vivo los viernes de 19:00 a 20:00. Pero además cada emisión queda disponible en YouTube, donde el crecimiento sorprendió a sus propios creadores. El primer programa tuvo unas 600 visualizaciones; el segundo superó las 5.000 y el tercero continuó creciendo.

Juan Miguel Carzolio. Foto: Francisco Flores

“Estamos a mitad de mayo y ya tuvimos que sumar un tercer integrante para la parte técnica”, contó Carzolio sobre la incorporación de Pablo Bust, un ingeniero informático que hoy forma parte del proyecto.

El crecimiento también los llevó a proyectar cambios. Planean mudarse a un estudio más amplio, instalado en un parrillero de Toledo, con la idea de convertirlo en un espacio de encuentro de comunicación y artístico.

“Soñamos con que sea un lugar donde se junte gente a conversar, músicos, artistas, entrevistados. Como una especie de gran aquelarre”, explicó Bazzalo.

Mientras tanto, ambos siguen construyendo el proyecto casi de manera artesanal. Hacen la producción, las entrevistas, el diseño visual, la coordinación técnica y la comunicación del ciclo. “Todo está hecho por nosotros y eso también genera cercanía”, sostuvo ella.

Para Carzolio, el programa refleja además un momento personal y vital muy específico. Uno marcado por la búsqueda de otra forma de vivir y comunicar.

“Salir de Montevideo fue también salir de cierta lógica mediática”, explicó. “Acá encontramos otro aire, otra energía, otra forma de conversar”.

Y quizá ahí esté parte del secreto del fenómeno inesperado de “Acá y ahora: letra y música”: en una época dominada por la velocidad, el conflicto y el algoritmo, ellos apuestan a detenerse. Escuchar una canción. Conversar.

Carzolio y Bazzalo encontraron en Toledo un nuevo ritmo. Uno más lento, más comunitario y, según dicen, mucho más coherente con el momento vital que atraviesan.

“Estamos acá y ahora”, resumieron. “Y vamos viendo cómo crece esta plantita”.