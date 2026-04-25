La historia de amor de Atilio Garrido y Sandra González, que volvieron a pasar por el altar tras el divorcio

Atilio Garrido volvió a apostar al amor con una historia que se ha construido entre idas, vueltas y una certeza: hay vínculos que no se rompen, solo se transforman. Este fin de semana, el reconocido periodista e historiador deportivo, de 76 años, se casó nuevamente con Sandra González Alcoba, su exesposa, en una ceremonia íntima que terminó convirtiéndose en celebración compartida con amigos, familiares y mascota: el perro de la pareja, Gael Kennedy, fue uno de los invitados de honor.

La historia entre ambos comenzó en febrero de 1990, en Montevideo. Se conocieron mientras ella culminaba sus estudios como escribana y él ya era un reconocido periodista deportivo.

Con el paso de los años consolidaron una vida en común que incluyó convivencia, matrimonio en 2001 y una pasión compartida: los animales. No tuvieron hijos en común (el periodista es padre de dos hijas de un matrimonio anterior) pero perros y gatos se volvieron parte esencial de su universo afectivo. En la actualidad, tienen entre los dos cuatro perros y tres gatos.

Atilio Garrido y Sandra González en su primer casamiento.

Tras más de dos décadas juntos, la relación atravesó una crisis que derivó en la separación en 2014 y el divorcio en 2016. Sin embargo, el vínculo se mantuvo vivo. “Seguíamos en contacto por los perros”, recuerda Garrido, dando cuenta de una conexión cotidiana que resistió al distanciamiento formal.

El punto de inflexión llegó en 2020, cuando el periodista enfrentó un cáncer de próstata. En ese proceso, Sandra estuvo a su lado. Luego de ese acompañamiento reconfiguró el vínculo y marcó el camino hacia el reencuentro. “Ahí volvimos”, sintetiza Garrido.

Jaime Roos, Patricio Giménez, Atilio Garrido.

Fotos: Ricardo Figueredo.





Hoy, el amor se resignifica bajo nuevas reglas. Ambos viven en la zona de Punta Ballena, cerca de Punta del Este, pero no conviven. Esa decisión, lejos de ser una distancia, parece ser uno de los secretos de esta segunda oportunidad.

La boda civil se realizó en Pan de Azúcar, en un formato que originalmente pretendía ser discreto. Sin embargo, la noticia se filtró en un medio local y el evento tomó otra dimensión.

La celebración continuó en el tradicional Hotel L’Auberge, donde familiares y amigos disfrutaron de un brunch que se extendió hasta el atardecer.

Entre los invitados estuvo el músico Jaime Roos, amigo cercano de la pareja, así como figuras vinculadas al fútbol internacional como Kléber Fonseca de Souza Leite y el exdirigente de AUF Eugenio Figueredo. La música tuvo un rol especial durante la jornada, con intervenciones del cantante Patricio Giménez, quien interpretó, entre otros temas, “Amándote”, en homenaje a Roos, presente en la celebración.

Kléber Fonseca de Souza Leite y su pareja Patricia con los novios. En la foto, el perro de la pareja Gael Kennedy. Foto: Ricardo Figueredo.

En el centro de esta historia también están ellos: los animales. Desde aquel primer pug llamado Mengo -llegado en el marco de una iniciativa “pro perro”- hasta Gael Kennedy, uno de los actuales compañeros de vida, los perros y gatos no solo acompañaron, sino que unieron.

Gael Kennedy debe su nombre a su origen: era uno de los animales que quedaron abandonados luego del desmantelamiento del asentamiento Kennedy y Sandra González lo tomó en adopción.

