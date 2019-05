Justicia por mano propia, una comedia y una de música rioplatense

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

4x4: Bienvenido a bordo.

Cámaras de seguridad, rejas, alarmas… las imágenes del inicio marcan el tema desde el vamos: la inseguridad. Ciro es un ladrón que entra a una camioneta 4x4 para robar su radio, hacer algo de daño y marcharse. Pero no puede, el auto está trabado, las ventanas blindadas, los espejos polarizados. Pasarán unas horas hasta que, por teléfono, el dueño del vehículo se comunique e introduzca la polémica: justicia por mano propia. Es un médico al que han robado 28 veces, está harto y decidió jugar este juego perverso, de tortura psicológica y física. En los tiempos que corren, es bastante fácil ganar adeptos para lo que hace y, en cierta forma, la película no se la pone difícil al espectador por una serie de ingredientes que más vale no adelantar. Igual no toma partido, deja que sea el público el que piense qué está bien y qué no. Mientras el relato se desarrolla dentro del auto, casi como si fuera un unipersonal de Peter Lanzani ya que del médico (Dady Brieva) solo escuchamos su voz, la tensión es alta y todo lo que sucede está muy bien logrado. Recuerda mucho a Enterrado, con Ryan Reynolds encerrado en un ataúd durante toda la película. Cuando aparece un tercer personaje, el del negociador (Luis Brandoni), la cosa ya se desvirtúa un poco aunque no termina por afectar el resultado, muy efectista. Técnicamente, el film es impecable y está muy bien pensado, logra transmitir esa desesperación del encierro sin olvidar a quién afecta. En este último caso, Lanzani confirma que es uno de los mejores actores de su generación, dando rienda suelta a una batería de gestos y despliegue físico sin los cuales el relato no avanzaría. El director es el mismo de El hombre de al lado y El ciudadano ilustre, dos historias muy negras y provocadoras también. En cuanto al mensaje final, da para polemizar y mucho, pero eso ya es algo que ocurrirá después del cine.

Título original: 4x4: Bienvenido a bordo | Director: Mariano Cohn | Elenco: Peter Lanzani, Dady Brieva, Luis Brandoni | Género: Thriller | Origen: Argentina | Duración: 90’ |***

Estreno: Jueves 16 de mayo

Ni en tus sueños.

El día en que Fred pierde su trabajo por ser un periodista políticamente incorrecto, se reencuentra con Charlotte, su niñera de cuando él tenía 13 años y ella 16. El tema es que ahora ella es la Secretaria de Estado de los Estados Unidos y va por la Presidencia. Si bien la última vez que se vieron fue bastante vergonzante para él, ella lo recuerda con cariño y termina por contratarlo para que escriba sus discursos, aunque la pinta le juegue en contra. Polos ¿opuestos? que se atraen, fórmula conocida si las hay, pero acá el problema no serán los protagonistas sino el entorno y el contexto. Una comedia que se demora un poco en enganchar al espectador, pero poco a poco lo va conquistando gracias a las personalidades de los personajes (muy bien Charlize Theron y Seth Rogen). Poca cosa de chiste físico o torpe y más apuesta a lo romántico es lo que termina haciendo que funcione, divierta y convenza.

Título original: Long shot | Director: Jonathan Levine | Elenco: Seth Rogen, Charlize Theron, O’Shea Jackson Jr., Andy Serkis, Bob Odenkirk | Género: Comedia romántica | Origen: Estados Unidos | Duración: 120’ | ***

Charco.

“Uno no hace la música que le gusta, hace la música de la que uno está hecho”, dice el músico, compositor, director de orquesta Alejandro Terán en un pasaje de este muy disfrutable viaje musical por el Río de la Plata. Con el cantautor argentino Pablo Dacal como guía, entrevistador y hasta intérprete, el documental visita varios géneros –rock, folklore, tango, candombe-, pero con la particularidad de hacer que los muchos músicos que aparecen y dan su opinión, versionen temas de otros. Incluso géneros que le son ajenos, lo cual enriquece y hace más atractiva la experiencia de intentar analizar de qué está hecha la música rioplatense. El foco está puesto sobre todo en lo ocurrido a partir de los 60 en Uruguay y Argentina, cuando “los Beatles hicieron el amor con el planeta entero y dejaron hijos por todos lados”, según muy bien define Pipo Lernoud. Muchas voces valiosas hablan y, lo más importante, cantan.

Título original: Charco | Director: Julián Chalde | Con: Pablo Dacal, Fito Páez, Hugo Fattoruso, Fernando Cabrera, Gustavo Santaolalla, Palo Pandolfo y más de 70 músicos | Género: Documental | Origen: Argentina/ Uruguay | Duración: 77’ | ***