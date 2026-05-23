"Gerente de familia", la comedia costumbrista que cautivó en los '90 y cambió la carrera de Arnaldo André

La telecomedia argentina Gerente de familia fue uno de los éxitos de Canal 13 a comienzos de los años 90 y consolidó una faceta poco explorada de Arnaldo André: la comedia costumbrista. Estrenada en 1993 y creada por el dúo autoral Jorge Maestro y Sergio Vainman, la serie mezcló humor familiar, romance y enredos cotidianos en una propuesta que rápidamente conquistó al público argentino. En Uruguay, se vio por Canal 10, generalmente en las noches de viernes de la programación.

La historia seguía a Juan, personaje interpretado por André, una especie de mayordomo y organizador doméstico que llegaba a la casa de Lucía Guerra, una odontóloga divorciada desbordada por los problemas familiares. Allí comenzaba a ordenar tanto la vida profesional como emocional de una familia caótica, en una dinámica que combinaba situaciones humorísticas con momentos sentimentales. La protagonista femenina fue Andrea Bonelli, en uno de sus primeros grandes papeles televisivos.

El elenco reunió además a destacados actores argentinos como Susana Lanteri, Pompeyo Audivert, Patricia Echegoyen, Mauricio Dayub, Ezequiel Rodríguez, Alejandra Majluf y María Valenzuela, entre otros. La serie también fue valorada por mostrar a varios intérpretes en registros diferentes a los habituales, especialmente a André, quien hasta entonces era identificado principalmente con galanes dramáticos y telenovelas románticas.

Gerente de familia tuvo una muy buena repercusión en audiencia y crítica durante su emisión original. Distintas reseñas de época destacaron la química del elenco y el tono ágil de los guiones, mientras que el programa llegó a ubicarse entre los más vistos de la televisión argentina de ese período.

La ficción contó con dos temporadas emitidas entre 1993 y 1994, aunque algunas bases de datos registran tres bloques de emisión. En total tuvo más de 80 episodios y finalizó en 1994, dejando una marca dentro de las telecomedias familiares argentinas de la década.

Arnaldo André. ESTEFANIA LEAL

Andrea Bonelli recordó recientemente que la telecomedia fue “otro éxito de la televisión de los noventa” y aseguró que el programa fue “furor en ambas márgenes del Río de la Plata”, destacando la enorme popularidad que alcanzó tanto en Argentina como en Uruguay. Además, Bonelli señaló que el personaje de Lucía Guerra marcó un punto de inflexión en su carrera, ya que fue su primer gran protagónico en televisión y la consolidó como figura popular en la pantalla argentina.

Por su parte, Arnaldo André contó años después que Gerente de familia representó una oportunidad decisiva para romper con la imagen clásica de galán de telenovelas. El actor reveló que desde Canal 13 inicialmente dudaban de su capacidad para la comedia, pero tras participar en un ciclo humorístico recibió la propuesta para protagonizar la serie.

“Yo quería hacer comedia” y “quise romper esa imagen del galán intocable”, recordó André sobre aquel momento clave de su carrera. También destacó que la telecomedia terminó demostrando una faceta distinta de su talento y abrió una nueva etapa profesional. La repercusión fue tal que la ficción se mantuvo durante varias temporadas y quedó instalada entre las comedias familiares más recordadas de la TV argentina de los años 90.