Emilia López: la historia de la joven de 24 años que dejó la Medicina y hoy lidera instituto de formación digital

A los 24 años, la uruguaya Emilia López está al frente de Emeele, un instituto de formación en presencia digital y negocios que ya capacitó a más de 40.000 personas en distintos países, a través de propuestas gratuitas y programas pagos. Su empresa factura actualmente alrededor de 250.000 dólares anuales y proyecta continuar en expansión con una oferta que combina cursos online, mentorías personalizadas, auditorías estratégicas y eventos presenciales.

Sin embargo, su camino profesional no fue lineal. Durante años creyó que su destino estaba en la Medicina. Hija de médico, ingresó a la carrera mientras en paralelo comenzaba a explorar el universo de la creación de contenido, todavía incipiente. Todo empezó casi por casualidad, cuando ayudó a una vecina a generar videos para redes sociales. Era 2018, aún no existían los reels, y los contenidos se grababan con celular.

Con la llegada de los nuevos formatos de video corto, el crecimiento fue acelerado. La cuenta que gestionaba comenzó a viralizarse y otras marcas empezaron a contactarla. Mientras avanzaba en la facultad, también crecía su proyecto digital, hasta que el equilibrio se volvió insostenible. En tercer año decidió dejar Medicina, tras una conversación con su familia que, aunque con cautela, respaldó su decisión.

A partir de entonces, diversificó su actividad: continuó desarrollando estrategias para marcas y creadoras, y consolidó su propia marca personal. Un punto de inflexión llegó cuando uno de sus contenidos superó los tres millones de visualizaciones y le permitió ganar 100.000 seguidores en un mes.

Así nació, hace tres años, el Instituto Emeele -inscripto ante el Ministerio de Educación y Cultura- como una alternativa escalable a las asesorías individuales, con diferentes cursos. Para López, la viralización no es garantía de ingresos si no existe una estructura preparada para sostener el crecimiento. Sostiene que la clave está en la estrategia comercial: contar con productos, procesos y embudos de venta que permitan transformar la visibilidad en resultados concretos.

El instituto también organiza eventos gratuitos -tres clases en vivo, realizadas varias veces al año- que han convocado a miles de participantes de Uruguay, Argentina, Chile, España, Colombia, Ecuador y Estados Unidos, entre otros países.

En paralelo creó “The Queens Club”, un evento premium de liderazgo digital y negocios para mujeres, cuya segunda edición se realizará el 21 de marzo en Cavas de la Tahona. La propuesta combina capacitación, networking y experiencia presencial en un entorno natural, con el objetivo de fomentar conexiones estratégicas y generar oportunidades de crecimiento.

