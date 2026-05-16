"Beverly Hills, 90210": la serie emblema de los '90 y el trágico final de uno de sus protagonistas

La serie Beverly Hills, 90210 fue uno de los fenómenos televisivos juveniles más importantes de los años 90 y una producción que marcó a toda una generación. Creada por Darren Star y producida por el legendario empresario televisivo Aaron Spelling, debutó en octubre de 1990 por la cadena Fox y permaneció al aire durante diez temporadas, hasta mayo del año 2000. Su influencia fue enorme en América Latina, donde se convirtió en una cita obligada para adolescentes y jóvenes que seguían las historias de amor, amistad, conflictos familiares y dramas sociales de un grupo de estudiantes de Beverly Hills. En Uruguay, se vio por Canal 12.

La propuesta inicial era sencilla pero efectiva: mostrar el choque cultural entre dos hermanos mellizos provenientes de una familia de clase media de Minneapolis y el universo privilegiado, superficial y glamoroso de Beverly Hills, en California. Así aparecieron Brandon y Brenda Walsh, interpretados por Jason Priestley y Shannen Doherty. Los Walsh funcionaban como los ojos del espectador dentro de un ambiente dominado por adolescentes ricos, autos deportivos, mansiones y una vida aparentemente perfecta.

Con el correr de las temporadas, la serie dejó de ser únicamente un drama adolescente para abordar temas más complejos y adultos. Drogas, alcoholismo, violencia doméstica, racismo, discriminación, embarazos no deseados, VIH, trastornos alimenticios y presión social fueron algunos de los asuntos que la ficción incorporó en una época donde la televisión juvenil rara vez se animaba a tratar esos tópicos de forma directa.

El núcleo principal del elenco terminó convirtiéndose en uno de los grupos más populares de la televisión de los años 90. Además de Priestley y Doherty, la serie impulsó las carreras de Luke Perry como el rebelde Dylan McKay; Jennie Garth como Kelly Taylor; Tori Spelling como Donna Martin; Ian Ziering como Steve Sanders; Brian Austin Green como David Silver y Gabrielle Carteris como Andrea Zuckerman.

Durante la segunda mitad de los años 90, la serie comenzó a perder parte de su impacto inicial, aunque mantuvo un grupo fiel de seguidores. El desgaste natural de diez años al aire y la salida de varios protagonistas originales modificaron el espíritu del programa. Finalmente, el ciclo concluyó en mayo de 2000 con un episodio especial que buscó cerrar las historias centrales y homenajear el fenómeno cultural en que se había convertido.

Más de tres décadas después de su estreno, Beverly Hills, 90210 sigue siendo recordada como una producción emblemática de los años 90.

Luke Perry: el salto del actor y su trágico y prematuro final

Luke Perry fue uno de los rostros más populares de la televisión de los años 90 gracias a su papel de Dylan McKay en la serie juvenil Beverly Hills, 90210. Su personaje, un joven rebelde y sensible, se convirtió rápidamente en uno de los favoritos del público y en símbolo de toda una generación. El éxito de la serie le permitió desarrollar una carrera que incluyó cine y televisión, en series como Oz, Jeremiah y Riverdale

Luke Perry falleció el 4 de marzo de 2019, a los 52 años, luego de sufrir un accidente cerebrovascular. Su muerte causó gran impacto en el mundo del espectáculo y generó homenajes de compañeros, admiradores y figuras de la industria que destacaron su talento, y calidez humana.