Alex Segovia, psicoterapeuta argentino: "El éxito no enseña; es el fracaso el que abre puertas a lo profundo"

El terapeuta gestáltico, actor, escritor y director teatral argentino Alex Segovia regresará a Uruguay para ofrecer dos talleres experienciales: uno en Montevideo el próximo 19 de junio y otro en Piriápolis el 20. Además, presentará su más reciente libro, El arte de fracasar, una obra que invita a repensar el valor de las caídas en una época obsesionada con el éxito.

Desde su casa en Capilla del Monte, Córdoba, Segovia explicó que sus encuentros están pensados para quienes buscan una experiencia diferente a la terapia tradicional. “La idea es traducir en experiencia expresiva aquello que muchas veces intentamos resolver solo con palabras. Trabajamos con movimiento, expresión y con la posibilidad de mirar el fracaso desde otro lugar”, señaló.

Según el especialista, la cultura contemporánea suele asociar el fracaso con la derrota, cuando en realidad puede convertirse en una oportunidad de crecimiento.

“En todas las tradiciones espirituales aparece la caída como el comienzo de una transformación. El éxito deja pocos aprendizajes porque se vive como un estado de gracia que dura poco. En cambio, el fracaso abre procesos profundos que pueden acompañarnos durante años”, afirmó.

Antes de convertirse en psicólogo, Segovia desarrolló una extensa trayectoria como actor y director teatral en el Buenos Aires de los años 80, una etapa que recuerda como especialmente fértil desde el punto de vista artístico.

Más adelante se graduó en Psicología en la Universidad de Buenos Aires y comenzó a buscar una forma de integrar sus dos grandes pasiones: el teatro y la psicoterapia.

“Sentía que la palabra sola no alcanzaba. Quería una terapia que pasara por el juego, el encuentro, la comunidad y también por el aspecto ritual del teatro”, explicó.

Esa búsqueda dio origen a una metodología propia que denomina teatro terapéutico gestáltico, donde los participantes no actúan personajes previamente escritos, sino que se dejan atravesar por dinámicas grupales que funcionan como disparadores de autoconocimiento.

“El otro te ve y, de alguna manera, te propone un papel. Aparecen aspectos de uno mismo que normalmente permanecen ocultos. Lo que hacemos es trabajar con esos personajes internos para descubrir partes más espontáneas y auténticas de cada persona”, sostuvo.

Los talleres se desarrollan en círculo y pueden realizarse tanto con grupos pequeños como numerosos. La propuesta apunta a quienes atraviesan preguntas personales, momentos de cambio o situaciones que desean comprender desde una perspectiva diferente.

“La gente viene con lo que tiene. A veces es una angustia, un duelo, una inquietud o simplemente la sensación de que necesita hacer algo distinto con lo que le está pasando”, explicó.

Para Segovia, el trabajo grupal permite que cada participante se reconozca en las experiencias ajenas. “Cuando una escena te conmueve profundamente, también habla de algo propio. El teatro activa un movimiento interno que sigue trabajando incluso después de terminado el encuentro”, afirmó.

El terapeuta conoce bien el país. Antes de la pandemia realizó actividades en Montevideo y Maldonado. “Siempre tuve una relación muy linda con Uruguay y con la gente que participa de estos espacios”, comentó.

Ahora vuelve con una propuesta que combina arte, desarrollo personal y reflexión sobre uno de los temas menos populares de la cultura actual: el fracaso.

“Lo importante no es evitar las caídas. Lo importante es descubrir qué puede enseñarnos cada una de ellas”, concluyó.

