Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Sábado Show

"Agrandadytos": el programa que hizo de las ocurrencias infantiles un fenómeno televisivo y terminó en polémica

“Agrandadytos”, conducido por Dady Brieva, fue un fenómeno de la TV argentina que también conquistó Uruguay. Sus pequeños protagonistas dejaron frases memorables y algunos luego hicieron carrera artística.

El País
El País
08/08/2026, 03:42
Compartir esta noticia
+ Seguir en
dadyyy.jpg
Agrandadytos.
DARWIN BORRELLI

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores
Suscribirme

Conocé nuestros planes
y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar

Si ya sos suscriptor podés
ingresar con tu usuario y contraseña.

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

premium

Te puede interesar