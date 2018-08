La reforma inminente

"Al que ya está trabajando no se le pueden cambiar las reglas de juego. Lo puedo estimular, sí, a que se jubile más tarde. Que pueda decir me voy a jubilar a los 66 y me voy a jubilar por más. Un estímulo, no una obligación (...) Con los que van a empezar su vida laboral sí tenemos que abrir una discusión. Esos gurises van a vivir 85 o 90 años", dijo Lacalle Pou esta semana en Salto. En tanto, el precandidato declaró a El País que "deberían aumentarse" las jubilaciones mínimas, que están "muy sumergidas", aunque aclaró que "ahora no se puede comprometer una cifra ni un porcentaje".