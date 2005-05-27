El Gran Poder

AFP

Cada 21 de mayo se celebra en Bolivia la fiesta de "Jesús, señor del gran poder". Originaria de principios del siglo XX, la celebración está por tradición reservada a indígenas aymaras, quechuas y mestizos, aunque en los últimos años se amplió al público general, incluyendo la participación del alcalde de La Paz, Juan del Granado.

Durante la fiesta, 50.000 personas ocupan el centro de La Paz bailando e interpretando instrumentos típicos. La celebración, que mueve unos 15 millones de dólares, es encabezada por "el Diablo en persona".