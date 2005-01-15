Temas del día:
El Gauchito Gil

El País
El País
15/01/2005, 02:11
AFP

La devoción popular en Argentina por el santo conocido como el "Gauchito Gil" trasciende el territorio de Corrientes, su provincia natal.

El 8 de enero, 120.000 fieles veneraron al santo en un nuevo aniversario de su muerte.

El "Gauchito" se llamaba Antonio Gil Núñez, y nació en Mercedes, una localidad de la citada provincia argentina, en 1847.

Según la leyenda, participó como soldado en la guerra de la Triple Alianza en Paraguay, pero desertó para convertirse en cuatrero; en Argentina se lo considera una versión pampeana del mítico Robin Hood.

Fue detenido por la policía y degollado el 8 de enero de 1870. ©

