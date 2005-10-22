Abusos pos-tsunami

AFP

Mujeres y niños víctimas del devastador tsunami del 26 de diciembre de 2004 en Asia sufrieron luego arrestos arbitrarios y violaciones, según un estudio publicado en Estados Unidos.

"Grupos vulnerables como las mujeres, los niños y los inmigrantes sufrieron violaciones a los derechos humanos", aseguró el Centro del Derechos Humanos en la Universidad de Berkeley, California.

Estas poblaciones "permanecen en peligro, pese a que la reconstrucción ha comenzado", añadió el centro en el reporte Tras el tsunami: los derechos humanos de poblaciones vulnerables.

"Los niños que viven en la zonas de conflicto fueron forzados a comprometerse en grupos armados. En ciertas zonas, los responsables gubernamentales negaron el acceso de la ayuda internacional con el fin de cumplir con sus objetivos militares", dice el informe.

El tsunami devastó el sudeste asiático y dejó un saldo de 217.000 muertos. Afectó regiones en las que se perpetran a diario violaciones a los derechos humanos, como Indonesia o Sri Lanka.

"Los sobrevivientes del tsunami, como muchas víctimas del ciclón Katrina, están furiosos. Varios meses han pasado y muchos de ellos aún viven en campos de refugiados", afirmó Laurel Fletcher, coautor del estudio.