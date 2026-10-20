Rosario Brugnoli, Chantal Stajano, Caterina Fortunato y Sandra Fortunato en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Rosario Brugnoli, Chantal Stajano, Caterina Fortunato y Sandra Fortunato en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Foto: Ignacio Sánchez
Mariángel Solomita, Susana Dorado, Luis Correa, Carlos Tapia en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia".
Mariángel Solomita, Susana Dorado, Luis Correa, Carlos Tapia en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia".
Foto: Ignacio Sánchez
Soledad Acuña, Déborah Friedmann en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Soledad Acuña, Déborah Friedmann en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Foto: Ignacio Sánchez
Lucas Elmallian, Carlos Tapia, Mariángel Solomita, Déborah Friedmann, Valentina Caredio, Juan Martín Vaz, Francisco Ezarreta en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Lucas Elmallian, Carlos Tapia, Mariángel Solomita, Déborah Friedmann, Valentina Caredio, Juan Martín Vaz, Francisco Ezarreta en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Foto: Ignacio Sánchez
Presentación del primer episodio de "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Presentación del primer episodio de "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Foto: Ignacio Sánchez
Aldo Lale Demoz, Angel Dobrich y Alberto Forteza en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Aldo Lale Demoz, Angel Dobrich y Alberto Forteza en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Foto: Ignacio Sánchez
Lucas Elmallian, Marcelo Cortazzo, Carlos Tapia en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Lucas Elmallian, Marcelo Cortazzo, Carlos Tapia en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Foto: Ignacio Sánchez
Adrian Giorello y Miguel Hernandez en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Adrian Giorello y Miguel Hernandez en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Foto: Ignacio Sánchez
Soledad Acuña, Guillermo Scheck, Lucía Baldomir, Gabriel Sanchis en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Soledad Acuña, Guillermo Scheck, Lucía Baldomir, Gabriel Sanchis en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Foto: Ignacio Sánchez
Alicia Panizza y Luis Rovascio en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Alicia Panizza y Luis Rovascio en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Foto: Ignacio Sánchez
Natalia Gold, Valentina Caredio, Lucía Baldomir en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Natalia Gold, Valentina Caredio, Lucía Baldomir
Foto: Ignacio Sánchez
Valentina Caredio, Carlos Tapia y Mariángel Solomita en el conversatorio durante la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Valentina Caredio, Carlos Tapia y Mariángel Solomita en el conversatorio durante la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Foto: Ignacio Sánchez
Presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Foto: Ignacio Sánchez
Susana Perez y Veronica Curbelo en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Susana Perez y Veronica Curbelo en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Foto: Ignacio Sánchez
Patricia Suarez Sacco y Francisca Suarez Sacco en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Patricia Suarez Sacco y Francisca Suarez Sacco en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia"
Foto: Ignacio Sánchez