1 of 15: Rosario Brugnoli, Chantal Stajano, Caterina Fortunato y Sandra Fortunato en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia" Rosario Brugnoli, Chantal Stajano, Caterina Fortunato y Sandra Fortunato en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia" Foto: Ignacio Sánchez

2 of 15: Mariángel Solomita, Susana Dorado, Luis Correa, Carlos Tapia en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia". Mariángel Solomita, Susana Dorado, Luis Correa, Carlos Tapia en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia". Foto: Ignacio Sánchez

3 of 15: Soledad Acuña, Déborah Friedmann en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia" Soledad Acuña, Déborah Friedmann en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia" Foto: Ignacio Sánchez

4 of 15: Lucas Elmallian, Carlos Tapia, Mariángel Solomita, Déborah Friedmann, Valentina Caredio, Juan Martín Vaz, Francisco Ezarreta en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia" Lucas Elmallian, Carlos Tapia, Mariángel Solomita, Déborah Friedmann, Valentina Caredio, Juan Martín Vaz, Francisco Ezarreta en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia" Foto: Ignacio Sánchez

5 of 15: Presentación del primer episodio de "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia" Presentación del primer episodio de "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia" Foto: Ignacio Sánchez

6 of 15: Aldo Lale Demoz, Angel Dobrich y Alberto Forteza en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia" Aldo Lale Demoz, Angel Dobrich y Alberto Forteza en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia" Foto: Ignacio Sánchez

7 of 15: Lucas Elmallian, Marcelo Cortazzo, Carlos Tapia en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia" Lucas Elmallian, Marcelo Cortazzo, Carlos Tapia en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia" Foto: Ignacio Sánchez

8 of 15: Adrian Giorello y Miguel Hernandez en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia" Adrian Giorello y Miguel Hernandez en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia" Foto: Ignacio Sánchez

9 of 15: Soledad Acuña, Guillermo Scheck, Lucía Baldomir, Gabriel Sanchis en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia" Soledad Acuña, Guillermo Scheck, Lucía Baldomir, Gabriel Sanchis en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia" Foto: Ignacio Sánchez

10 of 15: Alicia Panizza y Luis Rovascio en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia" Alicia Panizza y Luis Rovascio en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia" Foto: Ignacio Sánchez

11 of 15: Natalia Gold, Valentina Caredio, Lucía Baldomir en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia" Natalia Gold, Valentina Caredio, Lucía Baldomir Foto: Ignacio Sánchez

12 of 15: Valentina Caredio, Carlos Tapia y Mariángel Solomita en el conversatorio durante la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia" Valentina Caredio, Carlos Tapia y Mariángel Solomita en el conversatorio durante la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia" Foto: Ignacio Sánchez

13 of 15: Presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia" Presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia" Foto: Ignacio Sánchez

14 of 15: Susana Perez y Veronica Curbelo en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia" Susana Perez y Veronica Curbelo en la presentación del podcast "Kibón: la fiesta que se convirtió en tragedia" Foto: Ignacio Sánchez