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"Pieza ciega" en la tribuna Cataldi del Campeón del Siglo, descubierta tras incidentes entre hinchas de Peñarol y la Policía