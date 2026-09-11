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El País Paula Veo Veo

Una de amor en Prime Video

Clara Avellino
11/09/2026, 01:01
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Toi&Moi: Seuls contre tous
Toi&amp;Moi: Seuls contre tous (Tú &amp; Yo: Solos contra todos).
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Alma parece tener una vida afortunada y armoniosa junto a su familia mientras estudia derecho en la universidad, pero no es así. En su interior, sueña con estudiar cine. La trama se pone turbulenta cuando le proponen colaborar con una película para la universidad junto a un chico tan rebelde como carismático. No solo se enamoran sino que al parecer alguien se empeña en separarlos y en revelar todos sus secretos. La película de origen francés, se titula Toi&Moi: Seuls contre tous (Tú & Yo: Solos contra todos).

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