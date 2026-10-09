Un thriller hecho en Uruguay

¿Y si el país se quedara sin ganado? Esa es la consigna de la nueva película de suspenso del director y escritor de cine uruguayo, radicado en Punta del Este, Tomás Marichal Urbán. Con un elenco formado por actores de ambas orillas, la trama muestra un país sumido en una crisis sin precedentes, desencadenada por la desaparición del ganado. En ese escenario aparece Matías, un empresario que busca impulsar una ley con el objetivo de salvar la industria cárnica y devolver al país su antigua prosperidad. Cuando su propuesta fracasa, decide llevar adelante un plan mucho más extremo. El film podrá verse en cines a partir del próximo 29 de octubre.