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    El País Paula Veo Veo

    Un tenso thriller austrìaco

    12/11/2026, 10:57
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    Gentle Monster
    Gentle Monster. Léa Seydoux as Lucy Weiss in Gentle Monster. Cr. Frédéric Batier/Netflix ©2026
    Frédéric Batier/Frédéric Batier/Netflix ©2026

    ¿Cuánto conocemos a las personas con las que compartimos la vida? Léa Seydoux interpreta a Lucy, una pianista que se muda al campo con su familia buscando un nuevo comienzo. Pero una visita de la policía y una acusación contra su marido quiebran esa tranquilidad. Escrita y dirigida por Marie Kreutzer; y con Catherine Deneuve en el elenco, el largometraje Gentle Monster explora el delicado territorio entre el amor, la confianza y el miedo. Un drama de tensión íntima que obliga a mirar de nuevo, todo aquello que parecía seguro y conocido. Su estreno está previsto para el 18 de este mes.

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