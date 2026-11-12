Un tenso thriller austrìaco

¿Cuánto conocemos a las personas con las que compartimos la vida? Léa Seydoux interpreta a Lucy, una pianista que se muda al campo con su familia buscando un nuevo comienzo. Pero una visita de la policía y una acusación contra su marido quiebran esa tranquilidad. Escrita y dirigida por Marie Kreutzer; y con Catherine Deneuve en el elenco, el largometraje Gentle Monster explora el delicado territorio entre el amor, la confianza y el miedo. Un drama de tensión íntima que obliga a mirar de nuevo, todo aquello que parecía seguro y conocido. Su estreno está previsto para el 18 de este mes.