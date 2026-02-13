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El País Paula Veo Veo

Un romance hipnótico en Netflix

Clara Avellino
13/02/2026, 01:28
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El Museo de la inocencia
<i> El Museo de la inocencia.</i>
Netflix.

Hoy 13 de febrero, en vísperas de San Valentín, llega a Netflix: El Museo de la inocencia. Una adaptación muy esperada de la novela homónima del Premio Nobel de Literatura Orhan Pamuk. Ambientada en el Estambul de los años 70', Kemal (Selahattin Pasalı), hijo de una familia adinerada, se enamora locamente de Füsun (Eylül Lize Kandemir), una joven pariente de clase más humilde. Lo que comienza como un amor prohibido y furtivo se transforma en una obsesión que lo define, llevándolo a coleccionar cada objeto que la vincula a ella. La serie explora el amor, la memoria, la diferencia de clases y la identidad personal en una ciudad y una época en transformación.

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