Romance universitario en Prime

Una ruptura, una convivencia inesperada y una atracción difícil de ignorar. Esta serie francesa adapta las novelas de C. S. Quill, una de las autoras de romance más vendidas en su país, y sigue a Lois, una joven que llega a la universidad con su futuro sentimental aparentemente resuelto. Cuando sus planes se desarman, termina compartiendo casa con Lane, el chico popular del campus, tan encantador como esquivo al compromiso. Entre encuentros, diferencias y heridas del pasado, la cercanía empieza a cambiar las reglas. Con seis episodios, Campus Drivers ya está disponible en su plataforma.