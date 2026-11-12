Para reír con Robert De Niro

Esta vez, a Greg Focker le toca estar del otro lado: ahora él es el suegro desconfiado. En La nueva Focker, Ben Stiller y Robert De Niro vuelven a reunirse para dar vida a otro capítulo de la saga, junto a Ariana Grande como Olivia, futura esposa de Henry, el hijo de Greg. Ingeniosa y exnegociadora de rehenes del FBI, la joven conquista enseguida al abuelo Jack, pero despierta todas las sospechas de su futuro suegro. Dirigida por John Hamburg, la comedia cambia los roles y vuelve a poner a prueba los vínculos familiares. El estreno tendrá lugar el 26 de noviembre, en cines.