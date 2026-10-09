Para celebrar Halloween

La nueva serie Carrie de producción original de Amazon Prime Video, es una adaptación en formato miniserie de la primera novela de Stephen King. A lo largo de ocho episodios, el director Mike Flanagan reinterpreta a la adolescente cuyos poderes emergen entre el acoso escolar y una crianza opresiva. Protagonizada por Summer H. Howell como Carrie, y Samantha Sloyan, como su madre, esta serie resulta un recomendado para ver junto a los teens de la familia.