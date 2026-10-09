La Tormenta llega a Netflix

Stormen es una peli cargada de drama y comedia que este mes destaca en la plataforma de streaming. Dirigida por Josephine Bornebusch, sigue la historia que vive Filip, quién celebra sus 45 años invitando a su círculo de amigos a cenar en la lujosa mansión que acaba de comprar junto a su mujer. La propiedad está situada en el norte de Suecia y cuando se dispone a darse la celebración, se desata una tormenta feroz e inesperada que deja a los invitados completamente atrapados en el interior.