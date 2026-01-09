Hamnet: un drama desgarrador

Luego de un preestreno exitoso en el Festival de Telluride y Toronto 2025, esta historia de origen inglés, dirigida por Chloé Zhao, sigue de cerca la vida de Agnes, la esposa de William Shakespeare, en su lucha por superar la pérdida de su único hijo, Hamnet. Una trama tan humana como desgarradora que expone el corazón del dramaturgo y oficia de telón de fondo para la creación de la obra homónima de Shakespeare. Su estreno está previsto en cines para este 22 de enero.

