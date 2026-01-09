Episodios a full de misterio

El suspenso domina los catálogos de estrenos este mes, con la miniserie: Agatha Christie: Las Siete Esferas, que espera sumarse a Netflix este jueves 15 de enero. Un asesinato durante una lujosa fiesta desata una investigación encabezada por una aristócrata decidida a resolver el misterio. Ambientada en Inglaterra en 1925, la serie plantea solo tres episodios, que bastan para poner al descubierto los secretos más oscuros del jet set inglés de la época, en una trepidante adaptación de una novela de Agatha Christie.