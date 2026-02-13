¿Cuánto vale la belleza?

Este thriller distópico y oscuro producido por Hulu, se estrenó hace menos de tres semanas en el catálogo de Disney+. Está protagonizado por un gran elenco: Evan Peters, Rebecca Hall, Anthony Ramos, Ashton Kutcher y Jeremy Pope, que junto a dos agentes del FBI -Cooper Madsen y Jordan Bennett- intentan dar con el origen de una enfermedad de transmisión sexual, apodada The Beauty, que convierte a quien la contrae en una versión de belleza extrema, pero con consecuencias letales y misteriosas, que amenazan el futuro de la humanidad. Más allá del misterio, la serie invita a reflexionar hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por la perfección física.