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El País Paula Veo Veo

Cine argentino: Lo dejamos acá

Clara Avellino
11/09/2026, 01:01
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Lo dejamos acá
Lo Dejamos Acá. (L to R) Ricardo Darín, Diego Peretti, in Lo Dejamos Acá. Cr.
Courtesy of Netflix ©2026

Netflix refuerza su apuesta por el talento argentino con el estreno de Lo dejamos Acá. Este largometraje que explora la intensa relación entre un psicoanalista bastante pragmático protagonizado por Ricardo Darín y su paciente, un escritor con bloqueo creativo interpretado por Diego Peretti. Cansado de fallar con sus terapias tradicionales, el profesional decide involucrarse más de la cuenta con su paciente, y se expone a momentos de tensión, humor y reflexión. Filmada íntegramente en Argentina, está dirigida por Hernán Goldfrid, con guion de Emanuel Diez y producción de Kenya Films.

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