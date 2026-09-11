Cine argentino: Lo dejamos acá

Netflix refuerza su apuesta por el talento argentino con el estreno de Lo dejamos Acá. Este largometraje que explora la intensa relación entre un psicoanalista bastante pragmático protagonizado por Ricardo Darín y su paciente, un escritor con bloqueo creativo interpretado por Diego Peretti. Cansado de fallar con sus terapias tradicionales, el profesional decide involucrarse más de la cuenta con su paciente, y se expone a momentos de tensión, humor y reflexión. Filmada íntegramente en Argentina, está dirigida por Hernán Goldfrid, con guion de Emanuel Diez y producción de Kenya Films.