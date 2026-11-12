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    El País Paula Veo Veo

    Avedon: la biopic del mes

    12/11/2026, 10:54
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    Richard Avedon working on his In the American West series, c. 1985 (Photo by Susan Middleton).jpg
    Avedon. Cr. Photo by Susan Middleton
    Photo by Susan Middleton

    El director y guionista estadounidense Ron Howard recorre la vida y el legado de Richard Avedon (1923 - 2004), el fotógrafo que transformó la moda y el retrato con su manera de observar a celebridades, líderes mundiales, íconos de la cultura pop, supermodelos y otras personalidades random del momento. En esta serie documental, original de Netflix, se expone su historia a través de fotografías inéditas, material de archivo y entrevistas con sus colaboradores, cuyo objetivo es el de acercar al hombre detrás de la cámara, y descubrir cómo sus creaciones moldearon una idea de belleza, estilo y fama que definió una época.

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